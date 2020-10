Coronavirus : quelles sont les nouvelles restrictions à Dijon imposée par l'alerte renforcée ?

Comme on s'y attendait, le ministre de la Santé Olivier Véran a placé cette semaine, toute la métropole de Dijon en zone d'alerte renforcée, à cause de la circulation très active du virus du Covid-19.

Cette décision est évidemment loin d'être anodine car elle s'accompagne d'un durcissement des mesures sanitaires dans l'agglomération. Qu'est-ce qui change ? Quelles sont les zones concernées ? Quels sont les événements qui vont devoir être annulés ? Voici le détail des annonces faites par le préfet de la Côte-d'Or, le maire de Dijon et la directrice de l'Agence Régionale de Santé en Côte-d'Or, ce vendredi 9 octobre.

Le maire de Dijon et le préfet de Côte-d'Or lors de la conférence de presse © Radio France - Cédric Hermel

Les nouvelles restrictions en vigueur à Dijon

Pour la plupart, ces mesures entreront en vigueur dès ce samedi 9 octobre à minuit et pour une durée de quinze jours :

Fermeture des bars à 22 heure à Dijon, Chenove, Talant, Longvic, Fontaine-Lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire, Ahuy et Chevigny-Saint-Sauveur.

Dans ces communes, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits

Fermeture des salles de sport privées et publiques, sauf pour les enfants dans le cadre scolaire et associatif. Les sportifs de haut niveau peuvent aussi continuer à s'entraîner

Pour les pratiques sportives en extérieur, limitation à maximum 10 personnes

La jauge pour les évènements publics est réduite à 1.000 personnes maximum.

Annulation des fêtes étudiantes, d'intégration par exemple.

Annulation de la Foire de Dijon.

La Foire de Dijon n'aura pas lieu

Comme on le craignait, les nouvelles mesures sanitaires et le rabaissement de la jauge pour les grands événements publics étant rabaissée à 1.000 personnes, la tenue de la 90eme Foire internationale et gastronomique de Dijon est compromise.

Dans un communiqué, Dijon Congrexpo explique que :

"Le vrai-faux suspense a pris fin. En informant cet après-midi, par courrier, le Président de Dijon Congrexpo qu’elle ne pourrait avoir lieu, le Préfet de région vient de sonner définitivement le glas de la 90e édition de la Foire Internationale et Gastronomique. Cette issue ne faisait en réalité guère de doute depuis quelques jours et l’annonce hier soir par le ministre de la santé et des solidarités du passage dès samedi de la métropole dijonnaise en zone d’alerte renforcée, interdisant les rassemblements de plus de 1.000 personnes. Absence de concertation, reports successifs de décision pour aboutir à une annulation à moins d’un mois de l’ouverture…Dijon Congrexpo persiste à déplorer une méthode incompréhensible et peu respectueuse de l’organisateur mais aussi de l’ensemble des acteurs mobilisés depuis de longs mois dans la préparation de cet événement majeur de la vie régionale. Naturellement, Dijon Congrexpo ne peut que souscrire à l’urgente et impérieuse nécessité d’accentuer les mesures de protection de la population afin d’enrayer la dégradation de la situation sanitaire. Il convient cependant de prendre en considération les graves conséquences économiques qu’entraîne la non-tenue de la foire."

La fête foraine annulée

La fête foraine qui accompagne traditionnellement la foire de Dijon est annulée. Elle devait se tenir du 23 octobre au 15 novembre au parc des Expositions. Ses organisateurs ont décidé de devancer l'appel en annonçant avec regret leur décision dès le début de l'après-midi sur leur page Facebook

L'annonce publiée sur la page Facebook des organisateurs de la fête foraine de Dijon - Fête foraine de Dijon - Page Facebook