Alerte rouge au moustique tigre en Meurthe-et-Moselle

Le moustique tigre se répand en Meurthe-et-Moselle. Le département a été placé en vigilance rouge par l'Agence Régionale de Santé Grand-Est. Depuis deux ans, l'insecte, originaire d'Asie du Sud-Est, prolifère sur notre territoire et dans le reste de la France métropolitaine. 71 départements sont désormais colonisés par le moustique tigre, selon le ministère de la Santé.

Les fortes températures et le manque d'eau ont permis à l'insecte de se multiplier sur le territoire. Dans le département, il avait été repéré pour la première fois dans les jardins de la rue Vauban, quartier Blandan, à Nancy en 2021. Depuis son apparition, il continue sa prolifération dans le quartier.

Comment repérer les moustiques tigres ?

Avec le retour du soleil, les habitants du quartier sortent peu à peu. Ils profitent de leur jardin ou de leur balcon et ont parfois une mauvaise surprise. Kenny, par exemple, est tombé nez-à-nez avec un moustique tigre. "La semaine dernière, j'en ai vu un sur mon mur et je l'ai tué, raconte le jeune homme, qui l'a reconnu à sa couleur. Noir, un peu gris".

Le petit moustique, de moins de 0,5 centimètre, se repère facilement à ses rayures blanches et noires. Ses piqûres provoquent également de fortes démangeaisons. Sarah, une habitante de la rue Vauban, en a déjà fait les frais. "Ça fait super mal, ça gratte et ça gonfle, ce n'est pas très agréable", assure-t-elle.

Les astuces pour s'en protéger

Plus inquiétant, l'insecte peut transmettre plusieurs virus, notamment la dengue, le chikungunya et le Zika. Inès n'en a encore jamais vu mais elle se méfie. "C'est dérangeant quand même, ce sont des maladies qui font un peu peur", s'inquiète-t-elle. Mais l'Agence Régionale de Santé se veut rassurante : "dans notre département, on constate très, très peu de cas et pour l'instant, aucun dans la ville de Nancy", tempère Laurent Subileau, ingénieur sanitaire à l'ARS Grand-Est.

Toutes les astuces sont bonnes pour s'en protéger : porter des vêtements longs ou utiliser une moustiquaire. Camille, elle, a déjà tout essayé. "La citronnelle, les produits et les répulsifs mais ça ne marche pas, je crois que j'ai la peau trop sucrée", plaisante-t-elle.

Afin d'éviter sa prolifération, les autorités sanitaires conseillent de vider régulièrement tous les récipients pouvant contenir de l'eau, notamment les coupelles sous les pots de fleurs, où les femelles moustiques sont susceptibles de pondre leurs œufs. En cas de doute sur la présence du moustique tigre, il est possible de prévenir les autorités sur le site signalement moustique : lien ici .