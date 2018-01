Valérie Saez-Mora est allergologue à Nîmes. Et depuis quelques jours, il y a un signe qui ne trompe pas : les appels des patients augmentent. A chaque fois pour les mêmes symptômes : le nez qui coule, les yeux qui pleurent et des éternuements à répétition.

"C'est la plainte des patients qui viennent chez nous puisqu'ils ont les yeux qui sont gonflés, ils y voient plus rien, ils éternuent cinquante fois par jour quand ça ne dégénère pas sur les bronches ou en asthme".

Pas de doute, c'est bien une allergie. Le Gard est d'ailleurs placé en alerte rouge aux pollens de cyprès.

Les médecins conseillent de consulter dès que le nez coule pour éviter que l'allergie ne s'aggrave et se transforme en asthme. Elle se soigne avec des anti histaminiques, des vaporisations nasales et des collyres. Pour éviter que ces allergies ne se transforment en asthme.

Chez soi, on peut aussi suivre un certain nombre de recommandations en pleine période de pollinisation des cyprès.

"Si vous aérez la maison, il vaut mieux éviter le début d'après midi qui est la période où il y a le plus de pollens. On peut aussi quand on rentre chez soi bien se doucher, se laver les cheveux, changer les vêtements qui ont été en contact avec les pollens pour éviter de les respirer toute la nuit". Le Dr Cécile Barrière-Tournier