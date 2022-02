Alerte rouge : les réserves de sang n'ont jamais été aussi basses dans le Nord-Pas-de-Calais

Donnez votre sang ! L'Etablissement français du sang (ESF) lance un appel aux dons de sang face à la pénurie inédite à laquelle il fait face. Pour la région des Hauts de France, 900 dons de sang sont nécessaires chaque jour mais depuis plusieurs mois, les objectifs peinent à être atteints. Pour la première fois, l'ESF a même publié un communiqué "d'urgence vitale" afin d'alerter contre les dangers du manque de sang.

La crise du Covid à l'origine de la pénurie de sang

Depuis deux ans, la crise sanitaire a largement impacté les chiffres du don du sang. Le docteur Isabelle Renard, responsable de la maison du don de Lille, explique ce corolaire : "Nous avions l'habitude d'effectuer des points de collecte dans les lycées les entreprises. Avec les consignes sanitaires et le télétravail, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Avec la vague Omicron, beaucoup de donneurs se sont auto-ajournés, soit dans l'attente de tests Covid soit parce qu'ils étaient positifs ou cas contact."

A la maison du don de Lille, tout le personnel est mobilisé pour recevoir un maximum de donneurs. Copier

Des conséquences dramatiques

C'est la première fois que l'ESF atteint son seuil de criticité. Cette pénurie est inédite et peut avoir des conséquences dramatiques pour les demandeurs de sang : "Quand un hôpital fait la demande de sang pour un malade en particulier, il faut absolument pouvoir le fournir en poches de sang. On pense souvent aux victimes d'accidents, ou à ceux qui ont des hémorragies mais il y a aussi les patients atteints de cancer. Le danger, c'est de ne pas pouvoir répondre aux besoins de ces gens qui ont besoin des dons de sang pour survivre" affirme Corinne Thoma, chargée de promotion du don.

Corinne Thoma, chargée du recrutement de nouveaux donneurs sur la métropole Lilloise. Copier

Donnez-votre sang !

La maison du don de Lille met tout en œuvre pour accueillir un maximum de donneurs de sang. Toutes les équipes sont mobilisées sur l'accueil des donneurs de sang et les créneaux de rendez-vous ont été multipliés. Pour rappel, toutes les personnes majeures peuvent donner leur sang, jusqu'à six fois par an pour les hommes et quatre fois pour les femmes. L'ESF rappelle qu'il n'est pas nécessaire de présenter un test ou d'être vacciné pour donner son sang. Il est possible de donner son sang sans délai, que ce soit avant ou après une injection de vaccin contre la Covid-19

Pour donner votre sang, prenez rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/