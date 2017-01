Alerte rouge pollution en Sâone-et-Loire, la Côte-d'Or en alerte jaune jusqu'à lundi

Toute la Bourgogne était déjà en alerte jaune, mais la situation empire en Saône-et-Loire ce samedi. Le département est désormais en alerte rouge aux particules fines. Le réseau de surveillance Atmosf'Air déclenche le seuil d'alerte.

Le temps sec et sans vent de ce week-end n'est pas bon pour nos poumons. Les particules fines qui s'échappent de nos usines et de nos pots d'échappement ne se dispersent pas et le niveau de pollution est passé au rouge ce samedi après-midi en Saône-et-Loire. Le réseau de surveillance de la qualité de l'air en Bourgogne, Atmosf'Air a même déclenché le seuil d'alerte.

La Bourgogne respirera mal jusqu'à au moins lundi

L'Yonne est concernée également par cette alerte pollution mais de manière générale, toute la Bourgogne respire mal depuis vendredi. La Côte-d'Or est en alerte jaune depuis samedi matin et la pollution devrait être forte chez nous jusqu'à au moins lundi prévient Atmosf'Air car les conditions météorologiques seront les mêmes.

La préfecture de Côte d'Or conseille de lever le pied au volant

Les personnes asthmatiques, les femmes enceintes et les personnes âgées doivent être particulièrement vigilantes et éviter les activités sportives. Il est aussi conseillé de ne pas exposer les nourrissons et les jeunes enfants à cette pollution. La préfecture de Côte-d'Or, elle, recommande aux conducteurs de réduire leur vitesse de 20km/h sur les routes.