La Drome et l'Ardèche sont en vigilance rouge depuis quelques jours, ce sont les deux seuls départements en France. Le cauchemar a commencé pour toutes les personnes allergiques à l'ambroisie.

Ardèche, France

La toux sèche, le nez qui gratte, les yeux qui coulent ? L'alerte rouge à l'ambroisie est déclenchée dans l'Ardèche et dans la Drôme, selon le bulletin du RNSA, Réseau National de Surveillance Aérobiologique.

La carte du Réseau National de Surveillance Aérobiologique, au mois d’août. - RNSA

En ce moment, il y a plusieurs centaines de grains de pollen par mètre cube. C'est une année exceptionnelle d'après Vincent Penel, il dirige le laboratoire des pollens à Valence : "On a eu un printemps bien arrosé, bien pluvieux avec des conditions favorables. L'été, avec l'épisode de canicule, a mis les ambroisies en veilleuse. Avec la chaleur, elle se protège, se referme et ne largue pas les pollens. _Les ambroisies se libèrent là, on a une très grosse année_."

Les bons conseils

Si vous êtes allergiques, le RNSA rappelle les conseils à suivre : "rincez vos cheveux le soir, _aérez au moins 10min par jour avant le lever et après le coucher du soleil_, évitez de faire sécher le linge à l’extérieur, gardez les vitres des voitures fermées, évitez les activités extérieures qui entraînent une surexposition aux pollens."

Il existe aussi des traitements. Jean-Luc, un romanais de 53 ans, n'en pouvait plus. Aujourd'hui, il se fait désensibiliser : "c'est très efficace. Je n'éternue quasiment plus, alors que l’ambroisie arrive en pleine floraison. _L'an dernier et il y a deux ans, c'était épouvantable. Pleurs, éternuements, fatigue, ça va beaucoup mieux, c'est le grand bonheur par rapport à l'an dernier_."

L'alerte rouge à l'ambroisie devrait durer encore un peu. Les concentrations de pollens commenceront à baisser à la mi-septembre.