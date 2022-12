Alerte rouge sur les stocks de sang en Vaucluse

C'est un beau cadeau à faire pour Noël, qui ne vous coûtera pas un euro : donner votre sang. Les stocks sont dramatiquement bas en Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Établissement français du sang est en alerte rouge alors que les poches de sang ont baissé de 500 en dix jours. La région n'en a plus que 4.800, ce qui est très peu pour faire face aux besoins en cette fin d'année.

Donner pour Noël... et revenir l'année prochaine

À la Maison du don d'Avignon, à côté de l'hôpital, on attend donc les donneurs pour renflouer les stocks. À l'image de Kelly, âgée de 28 ans, qui vient tous les trois mois. Aujourd'hui, elle donne du plasma. "Je suis venue avec Netflix et les réseaux sociaux. J'ai déjà fait ma petite campagne de sensibilisation. Je viens de poster une story sur Instagram pour toucher le plus de monde possible et inciter à donner."

Kelly est en quelque sorte devenue ambassadrice du don du sang il y a sept ans, quand un cancer du sein a emporté sa mère. "Elle a eu besoin d'une transfusion, explique-t-elle. Et à l'époque il y avait déjà des pénuries. À ce moment-là, je me suis dit que plus personne ne manquerait. Ça a un impact pour moi de donner au moment des fêtes, il ne faut pas attendre d'être touché par la maladie, ses proches ou soi même, il faut donner."

"Le risque c'est de ne pas pouvoir donner accès à une transfusion à tous les malades de la région qui en auraient besoin, rappelle Margaux Binacua, de l'EFS PACA. Rien ne peut remplacer le don du sang. La période est très tendue, historiquement on observe une baisse des dons en décembre et c'est encore pire cette année. C'est Noël, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire, mais il va aussi falloir tenir sur la durée".

Pour recevoir les dons de sang, de plasma et de plaquettes, l'Établissement français du sang à Avignon recrute des médecins et infirmiers à temps plein.

Retrouvez toutes les collectes, fixes ou mobiles, sur le site de l'EFS .