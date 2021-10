Algie vasculaire de la face : après un passage au Sénat, le combat continue pour la Meylanaise Audrey Aronica

La meylanaise Audrey Aronica continue son combat, aux côtés d'une autre malade, Isabelle Schaal, pour obtenir le remboursement, par la Sécurité Sociale, des médicaments à base d'anticorps monoclonaux, les seuls qui l'ont soulagée des terribles douleurs engendrées par l'Algie Vasculaire de la Face. Une maladie très invalidante, pour laquelle la douleur ressentie lors des crises, qui peuvent survenir plusieurs fois par jour, est tellement forte qu'on l'a surnommée la maladie du suicide.

115 000 signatures

Après avoir lancé une pétition qui a déjà recueilli 115 mille signatures, Audrey Aronica avait alerté les parlementaires isérois et lancé un appel au ministre de la Santé, le grenoblois Olivier Véran, qu'elle a pu rencontré brièvement lors de l'un de ses passages dans le département.

Frédérique Puissat, mardi, pose une question sur le remboursement de l'AVF, au Sénat

Le gouvernement interpellé

La sénatrice Frédérique Puissat a pu, mardi dernier, le 28 septembre, poser une question au gouvernement sur le problème de ces médicaments, autorisés en France, mais non remboursés par la Sécurité Sociale. Or, ils sont très onéreux, de 250 à 500 euros la dose mensuelle, et seuls les malades disposant d'un certain revenu peuvent se les payer.

C'est le cas d'Audrey Aronica mais, en voyant que d'autres malades, avec lesquels elle est en lien sur les réseaux sociaux, n'ont pas cette chance, elle consacre, depuis plusieurs mois, beaucoup de temps à ce qui est devenu son combat.

En attente d'un rendez-vous avec l'ANSM

On lui a expliqué que c'était l'ANMS, l'agence nationale de sécurité du médicament, qui décidait de rembourser ou pas tel ou tel produit. Elle attend toujours un rendez-vous. Malgré tout,, elle estime que ce qui s'est passé, mardi, au Sénat, est positif : "L'important est que l'on parle enfin de cette maladie, qu'elle ait une visibilité dans l'opinion publique. Même si on est déçu par la réponse qui a été faite par Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé. Mais on s'y attendait. " souligne Audrey Aronica.

C'était la première fois qu'Audrey Aronica foulait les allées du Sénat, à Paris. Ici, avec Didier Rambaud -

Pas de solution pour l'instant

En effet, Brigitte Bourguignon a botté en touche et n'a pas répondu à la question posée par Frédérique Puissat. Elle a parlé de la migraine et expliqué que selon la commission de transparence, les anticorps ne représentaient pas d'amélioration par rapport au thérapies existantes et que par ailleurs, il n'avait pas été possible de se mettre d'accord sur un plan tarifaire avec les laboratoires qui fabriquent ces médicaments. "On nous fait toujours cette réponse" renchérit la meylanaise. "Mais l'AVF n'a rien à voir avec la migraine. C'est une autre pathologie."

Les anticorps monoclonaux, approuvés aux Etats-Unis

Audrey et son amie Isabelle ne baissent pas pour autant les bras. Elles reprennent leur bâton de pèlerin pour contacter de nouveaux parlementaires et se réjouissent que les Etats Unis viennent d'approuver la mise sur le marché et le remboursement de l'un des anticorps monoclonaux, celui qui entre dans la composition du médicament Emgality. "On espère que la France suivra. _Le remboursement des anticorps monoclonaux est déjà une réalité dans 18 pays européens_." souligne Audrey.

Audrey va enfin pouvoir faire la fête pour ses 40 ans

Et puis, ce vendredi 1e Octobre est aussi un grand jour pour elle. Elle va enfin pouvoir fêter son anniversaire avec ses amis et sa famille. "Depuis trois ans que je suis malade, il m'était impossible d'avoir une vie sociale. J'étais toujours rattrapée par la douleur. Aujourd'hui, pour mes 40 ans, et grâce au médicament que je prends, je vais, enfin, pouvoir faire la fête ! De toutes façons, on ne lâchera rien !" conclut, dans un sourire, cette mère de famille courageuse.