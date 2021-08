Algues toxiques sur la côte basque : la baignade autorisée par l'ARS

La baignade est à nouveau autorisée. C'est la recommandation faite ce lundi 9 août au matin par l'Agence Régionale de Santé lors d'une visioconférence avec tous les maires du littoral. La baignade avait en effet été interdite par précaution sur plusieurs plages, après la découverte d'une algue toxique. Les plages de Biarritz rouvrent dès ce lundi après-midi, celles de Bidart rouvriront demain, mardi 10 août, indique le maire Emmanuel Alzuri.

La baignade à la plage de la Milady interdite à Biarritz après la découverte d'une algue qui incommoderait des nageurs © Radio France - Anthony Michel

Une algue Ostreopsis

Ce lundi matin, l'Agence Régionale de Santé a organisé une réunion en visioconférence avec les maires du littoral basque pour faire le point sur la présence de cette algue. Il s'agit d'une algue appelée "Ostreopsis" probablement "siamensis", qui ne serait pas connue pour être toxique selon l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) qui notait d'ailleurs que cette algue avait déjà été repérée en septembre 2020 sur les plages à Hendaye.

Les autorités sanitaires invitent les personnes présentant des symptômes suspects, à d'abord à se faire dépister pour la COVID-19 mais surtout à prendre rendez-vous auprès d'un médecin généraliste afin de le signaler.

Décisions rapides

Depuis dimanche, plusieurs nageurs et sauveteurs ont fait part de symptômes, tels que des gorges irrités, nez qui coule, et état grippaux après des baignades. "On a effectivement dû prendre un certain nombre de mesures, en particulier ce dimanche, une fermeture des plages nord de Saint-Jean-de-Luz, des plages de Bidart, des plages de Biarritz, parce qu'on avait un certain nombre de signalements et de faits avérés qui nous ont amenés à prendre des décisions rapides", avait alors expliqué Emmanuel Alzuri, maire de Bidart et conseiller délégué au littoral à l'agglomération du Pays Basque (CAPB). "Et ce matin, on confrontait nos décisions avec les préconisations de l'ARS qui sont effectivement de nature à permettre une réouverture des plages dès demain mardi. Parce que les faits qui ont été signalés et qui sont remontés jusqu'au niveau de l'agence régionale de santé et les connaissances scientifiques à cette date, semblent permettre une réouverture. C'est ce qu'on va tenter demain, mais en sachant que, peut être, il faudra revenir sur cette décision, le cas échéant, si c'est nécessaire et si on avait des cas avérés supplémentaires qui se sont manifestés".