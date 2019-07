Algues à Saint-Victor-sur-Loire : "On prend des risques à se baigner malgré l'interdiction", assure un spécialiste

Saint-Victor sur Loire, Saint-Étienne, France

L'interdiction de baignade a été reconduite pour 24 heures à Saint-Victor-sur-Loire en raison des cyanobactéries toujours présentes dans l'eau. Malgré tout, de nombreuses personnes continuent de se baigner à la base nautique. Un spécialistes explique les risques.

Des effets à long terme sur des organes

Jean-François Humbert est directeur de recherche à l'INRA (Institut national de la recherche agronomique), il alerte sur les dangers de ces cyanobactéries : "On prend certains risques à se baigner malgré l'interdiction [...] les toxines produites par les cyanobactéries peuvent avoir des effets à long terme sur des organes tel que le foie ou des effets de perturbateurs endocriniens".

Les toxines produites par ces algues bleues peuvent être associées à de graves maladies ajoute-t-il: "les toxines les plus fréquentes ont été associées à des taux de cancers du foie plus importants dans certaines régions du monde parce que les gens sont régulièrement exposés à ces toxines". Autrement dit, les risques existent surtout en cas d'expositions répétées.

Des risques plus élevés sur les enfants

Les cyanobactéries peuvent avoir des effets immédiats sur le corps : " Des effets d'irritations donc on va se gratter, on va avoir des rougeurs et puis aussi des effets au niveau des yeux", explique Jean-François Humbert. Il recommande vivement aux parents de respecter l'interdiction : "Les risques sont d'autant plus élevés pour les jeunes enfants".

"Les risques sont d'autant plus élevés pour les jeunes enfants" — Jean-François Humbert

En cas de baignade malgré l'interdiction, le spécialiste vous conseille de vous doucher _" le plus rapidement possible"_, pour éliminer les cyanobactéries.