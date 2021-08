Algues toxiques au Pays Basque : l'Ifremer constate plus de micro-algues en mer

Le rapport de l'institut français de rechercher pour l'exploitation de la mer (Ifremer) était attendu pour ce mercredi 11 août. Il confirme qu'il y avait beaucoup plus de micro-algues du type ostreopsis siamensis au large des plages basques le week-end du 7 et 8 août. C'est là qu'une dizaine de plagistes et de surfeurs se sont plaint de maux de tête et d'irritations. Avec le mauvais temps, le vent et la pluie du week-end, l'algue microscopique qui se fixe habituellement sur les rochers ou les autres algues peut être transportée par le vent et respirée par les embruns. Le problème c'est qu'elle n'est "pas réputée toxique" souligne la chercheuse de l'Ifremer, Elvire Antajan, responsable de la station Arcachon/Anglet et auteur du rapport.

Les prélèvements ont eu lieu le 9 août à Hendaye, et sur les plages d'Erromardie et Parlementia à Saint-Jean-de-Luz, et "on a, en effet, observé une augmentation de l'abondance de ces cellules dans l'eau", remarque la biologiste de l'Ifremer. "Jusqu'à preuve du contraire, on pense que ça serait toujours l'espèce ostreopsis siamensis sur les côtes du Pays Basque, mais nous allons le vérifier. La semaine prochaine, il est prévu que nous fassions des prélèvements pour certifier génétiquement que ça ne serait pas une autre espèce." Parce qu'il existe une autre espèce de micro-algue, l'ostreopsis ovata, présente en Méditerranée qui elle, est toxique pour l'homme. Mais ces toxines ne sont pas présentes dans l'algue détectée au Pays Basque, ostreopsis siamensis.

Elvire Antajan (Ifremer) : "il y a eu beaucoup de vent et houle qui peut expliquer ces micro-algues se soient détachées". Copier

La baignade a été interdite pendant 24h de Biarritz à Hendaye par mesure de précaution © Radio France - Anthony Michel

Une recherche à long terme

Cette algue a déjà été trouvée en 2018, puis en septembre 2020 au large des plages du Pays Basque. Mais dans son rapport à l'époque, l'Ifremer avait préconisé une veille épidémiologique. Pour ce mois d'août, des prélèvements ont lieu chaque semaine. Mais pour comprendre et prouver l'hypothèse de la toxicité d'ostreopsis siamensis, il faudrait une étude au long cours. Ca veut dire d'abord, trouver des moyens pour la financer.