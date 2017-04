Alim'confiance en Haute-Garonne : un syndicat de professionnels scandalisé

L'Etat a décidé de rendre public les contrôles d'hygiène réalisés dans les restaurants, les supermarchés, les cantines et les abattoirs notamment. Ces notes Alim'confiance de un à quatre sont ainsi accessibles à tous. Absurde répond un syndicat de professionnels de la restauration.

Vous pourrez bientôt vérifier la qualité sanitaire de votre restaurant, de la cantine de votre enfant ou du traiteur de votre quartier. Ce lundi, l'Etat a ouvert un site internet et une application mobile listant les contrôles sanitaires de centaines d'établissements alimentaires. Pour le Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs Midi-Pyrénées Aquitaine ce nouveau système n'a aucun sens.

Que deux établissements notés en Haute-Garonne

Ce lundi seuls deux établissements de notre département sont évalués sur le site Alim'confiance. Il s'agit de la pizzeria Domino' Pizza située à côté de l'avenue de la Gloire à Toulouse et Elior entreprises, spécialiste de la restauration collective. Tous les deux ont été contrôlés le mois dernier et obtiennent la note maximale, un contrôle sanitaire "très satisfaisant".

Sans surprise, le manager de cette pizzeria se dit satisfait de ce système "c'est une reconnaissance du travail des équipes tout simplement, on a la chance d'avoir un très bon résultat donc on l'affiche" explique Antoine Godart. Les établissements ne sont pas obligés d'afficher le macaron.

À ce jour entre 1.000 et 1500 adresses sont évaluées et consultables sur Alim'confiance, 55.000 contrôles d'hygiène seront effectués chaque année.

Le gérant et le manager du Domino's Pizza de Toulouse évalué par Alim'confiance © Radio France - Jeanne marie Marco

Que faire des établissements qui n'ont pas la note maximale ?

Le Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs Midi-Pyrénées Aquitaine ne comprend pas ce nouveau système. Son président régional Philippe Belot ne voit pas comment un établissement peut rester ouvert s'il n'obtient la note maximale " vous allez manger quelque part et vous avez peut être une chance d'être malade mais on vous dit on ne sait pas, vous avez une chance sur cinq, une chance sur dix. Ou tout est propre, tout est sûr et il n'y a pas de risque alimentaire, s'il y a un risque il faut fermer!".

Vous allez manger quelque part et vous avez peut être une chance d'être malade ! — Philippe Belot

Philippe Belot ne voit pas non plus comment ce système de notation annuel peut être mis en place "les contrôles sanitaires ont lieu en moyenne tous les 3-4 ans et le macaron délivré par Alim'confiance est valide un an". Le professionnel imagine alors le préjudice pour les établissements sanctionnés "s'il y a deux ou trois petits points à améliorer il faut attendre un an avant qu'un contrôleur revienne alors que le restaurateur a amélioré ses cuisines la semaine suivant le contrôle".

Philippe Belot trouve absurde ce nouveau système de notation Partager le son sur : Copier

A LIRE AUSSI ►► Alim'confiance pour contrôler votre restaurant préféré