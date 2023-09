Alimentation : Foodwatch dénonce le "marketing de la malbouffe" à destination des enfants

Trop gras ou trop sucrés par rapport aux recommandations nutritionnelles de l'Organisation mondiale de la Santé : 9 produits sur 10 ne devraient pas faire l'objet de marketing ciblant les plus petits, dénonce l'association Foodwatch dans une enquête publiée ce mercredi. L'organisation non gouvernementale de défense des consommateurs, qui a passé au crible 228 boissons et aliments pour enfants, dénonce un "marketing de la malbouffe" et demande un encadrement de ces "pratiques délétères".

Coca-Cola, Ferrero, Kellog's ou encore Nestlé... L'association liste aussi plusieurs exemples de campagne marketing qui posent problème selon elle : la participation du rappeur Jul à une publicité vidéo pour le soda Oasis, la création d'une cannette Coca-Cola en partenariat avec la chanteuse Rosalia ou encore la marque de brioches Pitch qui développe des podcasts à destination des enfants.

Les emballages en couleur et avec des jeux, les jouets à l'intérieur des paquets ou les opérations commerciales pour faire gagner des places pour des parcs d'attractions font aussi partie du "marketing à destination des enfants" dénoncé par Foodwatch.

Stratégies à la limite de la manipulation

Selon Audrey Morice, chargée de campagnes foodwatch France, "les géants de la malbouffe n'hésitent pas à élaborer des stratégies à la limite de la manipulation. C'est totalement immoral et irresponsable quand on voit les conséquences de la malbouffe sur la santé des plus jeunes". En France, un enfant sur six entre 6 et 17 ans est en surpoids ou obèse.

Foodwatch demande aux autorités d'imposer des règles aux géants de l'alimentaire. "La commercialisation des produits trop gras, trop sucrés, trop salés, destinée aux enfants ne devrait être autorisée que pour les aliments qui répondent aux critères nutritionnels du modèle de l'OMS", insiste l'association.

Opinion partagée par le professeur Boris Hansel, nutritionniste et chef de l'unité Nutrition Prévention à l'hôpital Bichat, invité de franceinfo ce mercredi. "Il suffit d'allumer sa télévision, de regarder sur Internet ou les emballages d'aliments, pour se rendre compte qu'il y a un marketing agressif", estime-t-il. "C'est évident que ça fonctionne, sinon ils [les industriels] ne le feraient pas. Mais le problème est simple : on ne régule pas, on ne contrôle pas alors qu'on connaît les conséquences de ce type d'alimentation. On a régulé pour le tabac, on a régulé pour l'alcool, à quand une régulation claire et nette sur le marketing alimentaire pour tous ces produits ultra transformés ?"

À date, 23 géants de l'alimentaire (Burger-King, Danone, Coca-Cola, Unilever) se sont engagés à ne plus faire de publicité pour les enfants de moins de 13 ans, sauf pour les produits qui respectent leurs propres critères nutritionnels. Des critères bien moins sévères que les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé.