Aline Noblet, tabacologue : "quand on arrête les effets sont immédiats ! "

30 jours pour arrêter, c'est le défi lancé par le Mois sans tabac qui a lieu en novembre. Tabacologue et sage-femme au CHU Grenoble-Alpes, Aline Noblet était l'invitée de France Bleu Isère ce mardi matin. Elle donne ses conseils à tous ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure.

Finie la pause-clope. Le "mois sans tabac" débute en novembre, l'occasion pour les fumeurs de tenter de décrocher de cette habitude, dont "73 000 personnes meurent par an", rappelle Aline Noblet. Tabacologue et sage-femme au CHU Grenoble-Alpes, elle encourage les habitués du café-cigarette à tenter l'expérience. "Le mois sans tabac c'est se lancer un défi. C'est un peu un prétexte pour se lancer dans l'aventure", déclare-t-elle.

Une cigarette, trois dépendances

"A partir du moment où l'on fume une cigarette par jour, on a 3 dépendances", détaille Aline Noblet. "Il y a une dépendance physique liée à la nicotine, une dépendance psychologique liée aux émotions, et une dépendance comportementale, liée à des rituels." Des rituels comme la cigarette que l'on prend entre deux réunions ou avec son verre à l'apéritif, dont il est difficile de se défaire. Mais la tabacologue rassure : "En se privant un mois, on change ses réflexes et au final certains arrivent à ne plus y penser."

Arrêter : un bénéfice immédiat

Dès lors que l'on se débarrasse de sa vieille habitude, "on ressent un bénéfice tout de suite", affirme Aline Noblet. "En 24 à 48 heures on élimine le monoxyde de carbone et on ressent un regain d'oxygène." Une bonne raison de pour celles et ceux qui se sentent essoufflés après quelques foulées. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre le mois de novembre pour lâcher la cigarette et se faire aider. D'autres moyens sont disponibles tout au long de l'année, rappelle Aline Noblet : _"Il existe la ligne et le site tabac info service, ainsi qu'une application. Mais cela ne remplace pas l'humain et les consultations avec tabacologue." Également sage-femme, elle insiste sur les dangers du tabac sur le fœtus et sur le fait qu'il est primordial"que les femmes enceintes et leurs conjoints fumeurs n'hésitent surtout pas à se faire aider."_

Un dernier message : il ne faut pas se décourager si on ne réussit pas à la premiere tentative.