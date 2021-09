Allègement du pass sanitaire : on ne peut "pas dans les Bouches-du-Rhône pour l'instant"

La question d'un allègement du pass sanitaire est discutée ce mercredi en Conseil sanitaire. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 13 octobre pour proroger la mesure du pass sanitaire au-delà du 15 novembre mais en l'adaptant. Là où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants, le pass sanitaire pourrait être assoupli voire supprimé.

Les Bouches-du-Rhône ne feront probablement pas partie des premiers départements concernés. Le docteur Jean-Marie Forel, chef de réanimation hôpital Nord de Marseille, fait un état des lieux de la situation dans les Bouches-du-Rhône.

France Bleu Provence : Le ministre de la Santé parle d'un allègement du pass sanitaire dans les départements où l'épidémie recule. Est-ce que c'est une stratégie qui vous paraît logique?

Docteur Jean-Marie Forel : C’est sans doute une stratégie logique, mais pas dans les Bouches du Rhône pour l'instant, puisque notre incidence sur notre taux d'hospitalisation reste très élevée (242 cas pour 100.000 habitants NDLR). De tous les départements français, on est celui dans lequel le taux d'incidence et le taux d'hospitalisation sont les plus fort et de très, très loin. On est à la hauteur, par exemple actuellement de la Martinique et on a même des taux supérieurs à la Guadeloupe.

Ça veut dire que si le gouvernement choisit de faire du cas par cas, les habitants des Bouches-du-Rhône peuvent être les derniers à bénéficier de ces allégements ?

Peut-être pas le dernier, mais en tout cas, ces mesures doivent être proportionnées à la situation de chaque département. On comprend très bien que dans certains départements dans lesquels la situation est parfaitement maîtrisée, ces allègements s'appliquent. Peut-être que d'ici quelques semaines, les Bouches-du-Rhône seront concernées et on en sera très heureux d'ailleurs.

Mais le nombre de cas covid diminue régulièrement, même dans les Bouches du Rhône. Il faut aussi insister là-dessus. Peut- on s'attendre à voir le nombre de patients covid baisser également en réanimation ?

Le taux d'hospitalisation, notamment dans les Bouches-du-Rhône, reste élevé. Il y a à peu près 800 personnes qui sont hospitalisées pour covid dans les hôpitaux des Bouches-du-Rhône. Dans les réanimations des Bouches-du-Rhône, on reste à peu près à 185 patients. Cela baisse très lentement. 60 à 65 % des patients hospitalisés dans les réanimations du département sont des patients covid.

Les patients en réanimation sont-ils toujours plus jeunes que lors des précédentes vagues ?

Effectivement, actuellement, la moyenne d'âge est de l'ordre de 55 ans. On a pu tous constater l’arrivée de patients qui avaient une vingtaine d'années, une quarantaine d'années, dont certains sont décédés, malheureusement. Ce qui fait mal au cœur, c’est que ce sont des patients qui n'auraient pas dû décéder d'une maladie infectieuse, et sur lesquels il n'existe aucun moyen de prévention la vaccination.

Quelle est la proportion de patients covid non vaccinés dans les services de réanimation à Marseille ?

On est de l'ordre de 9 patients sur 10 en réanimation qui ne sont pas vaccinés.

Il y a de plus en plus de Marseillais qui se font vacciner. Peut-on espérer la fin du pass sanitaire dans les prochaines semaines ?

Je pense que c’est ce qui doit nous animer en tant que citoyen et je pense que c’est la vaccination et encore les gestes barrière qui peuvent justement faire en sorte que notre département soit ouvert et que le pass sanitaire puisse disparaître.

Pourquoi la décrue est-elle plus lente dans les Bouches-du-Rhône qu'ailleurs, et par exemple dans le Var, département tout proche ?

Il y a les autres départements, comme par exemple les Alpes-Maritimes, qui ont eu un coup beaucoup plus tôt en juillet. Nous autres, notre pic a été début septembre et donc ça baisse. Mais les durées d'hospitalisation sont plus longues avec le delta, et les formes nous paraissent également plus graves avec ce variant. Pour les cas les plus graves, les hospitalisations durent parfois plusieurs semaines, parfois de 12 semaines.

Alors que la rentrée scolaire n'a pas eu de grand impact sur l'épidémie, que pensez-vous du scénario d'une épidémie qui repartirait cet automne ou cet hiver à cause de la température qui baisse et des nouveaux variants éventuels ?

C’est toujours dans un coin de la tête puisque vous avez constaté comme moi que les choses sont peu maîtrisables. On s'attendait probablement à plus graves avec la rentrée scolaire. Rien n'est prévisible de manière absolue. Une remontée hivernale est tout à fait possible, en particulier sur ce type de maladies respiratoires.