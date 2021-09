Alléger le pass sanitaire à Rouen "ne serait pas raisonnable" selon l'infectiologue François Caron

La Normandie est la région de France où le coronavirus circule le moins selon les derniers chiffres de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, avec un taux d'incidence de 32 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le gouvernement pourrait alléger les règles du pass sanitaire dans les départements les moins touchés par le covid-19, les départements de l'Eure et de la Seine Maritime pourraient être concernés avec des taux d'incidences de 41 et 37 cas pour 100 000 habitants. Mais pour le professeur François Caron, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rouen, il ne faut pas aller trop vite, il était l'invité de France Bleu Normandie ce matin.

"Il y a des diversités territoriales, même dans notre Normandie. Les zones les plus urbanisées, comme la métropole de Rouen, sont marquées par une incidence plus forte, 56 cas pour 100 000 habitants au dernier relevé. A ce niveau là de circulation, à mon regard, ce ne serait absolument pas raisonnable de relâcher les choses sur notre métropole. Et puis il y a tant de gens qui vivent à cheval sur deux bassins de populations, et cette épidémie est très évolutive. Les choses changent de semaine en semaine, alléger, malheureusement reprendre , tout ceci peut être complexe".

Avez-vous constaté au sein de votre service, un avant et un après pass sanitaire ? il y a eu un véritable effet ?

"La conjonction du pass sanitaire et de la vaccination est en train de nous sauver. 90% de la population adulte française est vaccinée contre l'infection. C'est remarquable comme taux de couverture vaccinale pour des adultes. Malheureusement le vaccin ne fonctionne pas à 100%. Quand on est vacciné, il peut y avoir des échappements vaccinaux, le plus souvent sous forme mineure de la maladie, mais il y a des drames chez les plus fragiles. Et puis il reste ces 10% non vaccinés, qu'il faut continuer d'aller chercher, parce qu'on ne s'en sortira qu'avec une immunité de population encore plus forte qu'aujourd'hui".

La France compte 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le covid 19, 5 millions en Normandie. A t-on atteint un plafond ?

"Je ne pense pas, sur les 10% restants, il y a une très grande diversité de situations. Il y a des vaccino sceptiques totalement ancrés dans leurs convictions qu'il sera difficile de convaincre. Mais il y a des obstacles techniques et c'est la raison pour laquelle les centres vaccinaux sont aujourd'hui ouverts dans rendez-vous. Allez n'importe où, dans n'importe quel centre, on vous vaccinera tout de suite, ce sera très bien pour vous, encore mieux pour vos proches"

Fait-on moins attention aux gestes barrières quand on est vacciné ?

"Attention il reste un petit risque. Il faut être extrêmement vigilant pour ces franches fragiles, un sujet âgé, si on a proche qui a traitement lourd, il faut continuer à mettre le masque, parce que sans le savoir on peut être contaminant. Donc oui au pass sanitaire, oui à l'allègement, mais avec raison gardée tant que le virus circule"