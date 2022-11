Covid : fin de la quarantaine obligatoire dans quatre Länder allemands, dont le Bade-Würtemberg

L'isolement ne sera plus obligatoire dans certaines régions allemandes en cas de covid à partir du 16 novembre 2022. La mesure doit être adoptée dans quatre Länder, la Bavière, la Hesse, le Schleswig-Holstein, et le Bade-Würtemberg voisin de l'Alsace. Dans ces Länder, même positif au Covid, il sera possible d'aller au travail, au restaurant, bref, de briser l'isolement, à condition de porter un masque au moins pendant cinq jours.

Une mesure est loin de faire l'unanimité en Allemagne. C'est une erreur, souligne le ministre fédéral de la santé face à la décision de ces régions. Il redoute une forte vague de covid pendant l'hiver.

Remettre la responsabilité individuelle au coeur de la lutte contre le covid

Il faut faire preuve de bon sens répondent les Länder concernés. Les personnes positives ne sont plus obligées de rester chez elles, mais elles ne doivent pas pour autant aller travailler, surtout avec des symptômes. L'idée c'est de remettre la responsabilité individuelle au centre du combat contre la maladie. Les chiffres des infections sont en baisse, 90% de la population a au moins une dose de vaccin, et il y a des médicaments pour les cas graves : une interdiction de sortie n'est plus justifiée selon ces Länder.

Dès le 16 novembre 2022, les règles seront donc différentes selon les régions en Allemagne. Ca va aussi un peu compliquer les choses pour les travailleurs frontaliers alsaciens. Il faudra expliquer à leur employeur que même s'ils ont le droit de travailler avec le covid dans le Bade-Würtemberg, ils ne sont pas autorisé à sortir de leur logement en France.

D'autres pays ont déjà supprimé l'obligation de quarantaine en cas de covid, comme l'Autriche dès l'été.