Allemagne : le Bade-Wurtemberg impose de nouvelles restrictions pour les non-vaccinés

Chez nos voisins allemands, les chiffres du Covid ne sont pas bons. Le Bade-Wurtemberg a même atteint son premier seuil d'alerte sanitaire ce mardi 2 novembre. Résultat : dès demain, les personnes non vaccinées vont devoir se plier à de nouvelles restrictions.

Test PCR et restrictions de contact

Les personnes non-vaccinés de plus de 17 ans doivent désormais obligatoirement présenter un test PCR (et non plus antigénique) pour aller au restaurant, au cinéma ou encore au club de sport si c'est en intérieur. Ce test devra dater de moins de 48 heures.

Ils ont aussi l'obligation de restreindre leur vie sociale : lors de rassemblements privés comme les anniversaires ou les mariages, la règle c'est un ménage plus 5 personnes maximum. Autre exemple : plus de sortie en boite de nuit si l'on est pas vacciné car ce sont des lieux à haut risque de contamination.

Ce premier niveau d'alerte (Warnstufe) a été déclenché par le land car plus de 250 personnes sont hospitalisées en soins intensifs depuis deux jours d'affilée. Le ministre de la santé du Bade-Wurtemberg, Manne Lucha, l'écrit très clairement dans un communiqué : "Quasiment tous les admis en soins intensifs ne sont pas vaccinés, il est clair que nous devons commencer par des restrictions les concernant."

Si le land atteint son second niveau d'alerte (Alarmstufe), certains lieux comme les restaurants, musées, installations sportives entre autres, n'accepteraient plus les non-vaccinés.