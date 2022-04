Allemagne : levée de la quasi-totalité des restrictions sanitaires à partir de dimanche

Alors que la France a fait sauter le pass vaccinal et le port du masque en intérieur depuis plus de deux semaines, c'est au tour de l'Allemagne d'adopter une réduction drastique de son protocole sanitaire. Cet allègement entrera en vigueur dimanche 3 avril.

La fin du pass sanitaire

À partir de cette date, il ne sera plus obligatoire par exemple, d'avoir un pass sanitaire et de présenter un test négatif dans les restaurants du pays. Comme en France, le masque ne sera plus obligatoire en intérieur sauf dans les établissements de santé. Il est en revanche maintenu pour se rendre dans les écoles et les crèches.

Malgré la hausse des contaminations des dernières semaines, notamment dans le Bade Wurtemberg voisin, ces mesures concernent toute l'Allemagne car à partir du 3 avril, les Länder délèguent leur pouvoir de décision sanitaire au gouvernement fédéral.

Comme la France, l'Allemagne connait un fort rebond de l'épidémie dans tout le pays. Plus de 200 000 cas quotidiens ont été mesurés toute la semaine dernière. Les autorités du Bade Wurtemberg appellent donc à porter le masque autant que possible.

Dans le Bade-Wurtemberg le taux d'incidence est de 1523 cas pour 100 000 habitants.