Aller se faire vacciner en faisant ses courses chez Leclerc à Bergerac

Les centres de vaccinations temporaires se multiplient en Dordogne. Vendredi prochain, 03 septembre c'est dans la galerie commerciale du centre commercial Leclerc, route de Bordeaux à Bergerac que l'on pourra se faire vacciner. Grâce aux équipes mobiles, la vaccination est désormais possible sur les lieux de vie des Périgourdins. Après l'annonce de la vaccination dans les 75 établissements scolaires du département, dont trois centres installés dans trois lycées de Périgueux, c'est donc dans une galerie commerciale que les Périgourdins pourront se faire injecter le vaccin.

Avec ou sans rendez-vous

Le centre est ouvert en collaboration avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Dordogne ( SDIS24). Il sera ouvert de 9h à 13 et de 14h à 17h30. On peut prendre rendez-vous sur Doctolib mais on peut aussi se faire vacciner sans rendez-vous, dans la limite des doses disponibles.