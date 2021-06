Allergie aux pollens : devenez l'une des sentinelles qui surveillent l'arrivée des pollens en Ile-de-France

Pour prévenir les pics de pollens dans l'air en Ile-de-France, une plateforme participative de surveillance des pollens a été créée. Pollin'Air est développée par Airparif et Fredon IDF. L'alerte est donnée en temps réel par des sentinelles. Vous pouvez devenir l'une de ces sentinelles.

Si, quand arrivent les beaux jours, vous éternuez, vous avez les yeux irrités, des crises d'asthme ou des rhinites, vous faites sûrement partie des 25% de Français allergiques aux pollens.

Quand on a ce type d'allergie, on aimerait bien savoir à quel moment ces pollens arrivent près de chez soi et quel type de pollens envahit l'air.

Pour répondre à ces questions, il existe désormais Pollin’ Air. Cette plateforme participative a été déployée en Île-de-France pour prévenir des pics de pollens dans l’air. Elle a déjà été expérimentée avec succès dans le Grand Est et Hauts-de-France, et elle se déploie en Corse.

Les espèces surveillées en Île-de-France

Il y a 26 plantes sous surveillance dans notre région. La liste est sur le site Pollin'Air. On y trouve des arbres comme le Bouleau, le Noisetier, le Chêne ou encore le Saule. Il y a aussi des plantes comme le Plantain, l'Oseille sauvage ou le Pâturin des prés.

Des photos et des fiches complètes sont à disposition.

Un calendrier pollinique permet de savoir permet de savoir quels mois sont concernés par quelles espèces.

Des fiches sur les plantes à problèmes - Pollin'Air

Des sentinelles donnent l'alerte

Pollin’Air a pour objectif de permettre aux utilisateurs de la plateforme de signaler et d’avoir accès, en temps réel, à une information sur les émissions de pollens allergisants près de chez eux.

Les sentinelles contribuent à la prévention des allergies. Elles réalisent un suivi d’une ou plusieurs plantes parmi les 18 espèces allergisantes sélectionnées par les allergologues et botanistes associés au projet.

Ces sentinelles doivent signaler leur floraison sur le site Pollin’Air. Les informations sont mises à la disposition de l’ensemble des citoyens.

Devenez l'une de ces sentinelles en Ile-de-France

Pour devenir "sentinelle", il suffit de s'inscrire sur le site Pollin’Air.

Les sentinelles ont trois stades de développement à renseigner dans le suivi : la floraison, le début et la fin de la pollinisation.

Inutile d'être un spécialiste des plantes, une documentation sur les différentes étapes et espèces botaniques est fournie. Des experts botanistes sont également disponibles pour répondre aux questions des utilisateurs de la plateforme.

Un partenariat AIRPARIF et FREDON Île-de-France

Ce dispositif a été développé pour l’Île-de-France en partenariat par AIRPARIF qui surveille la qualité de l'air de notre région et FREDON Île-de-France, avec le soutien de l’ARS, Agence Régionale de Santé d’Île-de-France.

FREDON est le premier réseau d’experts au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes. Composé d’adhérents volontaires et de plus de 400 collaborateurs, le réseau, avec l’appui de son réseau régional, regroupe sur le plan national l’ensemble des personnes physiques ou morales, propriétaires ou détenteurs de végétaux.

Avec ses adhérents, il vise, dans le cadre d’actions sanitaires, à accompagner les professionnels du végétal : les professionnels de l’agriculture, les collectivités, les entreprises mais aussi les particuliers pour veiller sur le monde végétal pour notre santé, et un environnement bien portant.