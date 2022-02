Allergies aux pollens de cyprès : alerte rouge dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var

C'est une habitude chaque année. Vers le mois de février, le cyprès est en floraison et son pollen se retrouve dans l'air. C'est l'une des principales causes allergiques à ce moment de l'année dans le Var et les Bouches-du-Rhône.

Nez qui gratte, yeux qui piquent, l'impression de se moucher en permanence. Les premiers symptômes allergiques sont déjà là en Provence. Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) a placé tous les départements méditerranéens, de Nice à Perpignan, en alerte rouge aux pollens de cyprès. Les Bouches-du-Rhône et le Var sont donc concernés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il suffit de sortir dehors et de questionner les passants. "Je suis en crise dès le matin. Je m'étouffe la nuit, j'ai du mal à respirer. J'ai le nez qui gratte", raconte Josiane d'Aix-en-Provence. "Ça fait déjà quelques jours que c'est l'horreur", dit-elle encore.

"C'est un enfer, je suis en crise dès le matin. Je m'étouffe la nuit" - Josiane, à Aix-en-Provence

Un peu plus loin, aux Allées Provençales, Marie se balade avec son conjoint. Elle est allergique mais pour l'instant, aucun symptôme ne s'est manifesté. "En général, j'ai le nez qui coule beaucoup et quelquefois, j'ai des allergies au cou et je gonfle. Mais bon, il y aura toujours des gens allergiques et des cyprès en Provence. C'est la nature", ironise-t-elle.

Quid du masque chirurgical ?

Les allergiques le savent. Alors ils commencent à se protéger en avance. C'est le cas de Lucas, un jeune étudiant à Marseille. "Les symptômes sont apparus dès que je me suis installé ici. Je prends des antihistaminiques dès que j'ai une fatigue inexplicable et puis après ça va", explique le jeune homme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Moi je porte systémiquement mon masque dehors", précise Dominique à Aix-en-Provence. Pratique en temps de Covid pourra-t-on dire. "Avec le mistral que l'on a en ce moment, on est aussi plus sensible", continue-t-elle.

à lire aussi Le masque chirurgical, le faux ami des allergiques

"Le masque va permettre de lutter contre les pollens qui sont assez épais. Et puis on l'a vu lors des confinements : le nombre de pathologies a baissé, notamment les allergies, parce que les gens ont porté un masque", explique Claire Guelton, pharmacienne en centre-ville de Marseille.

Pour se protéger au mieux et éviter les crises, il faut aussi penser à bien aérer son domicile matin et soir, changer régulièrement ses draps ou encore se rincer les cheveux avant d'aller se coucher. La désensibilisation peut aussi être une possibilité.