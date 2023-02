Allergies aux pollens : la Loire-Atlantique dans le rouge

Crises d'éternuements, nez qui démange, yeux qui piquent et qui larmoient, si vous êtes allergiques aux pollens, de premiers symptômes sont peut-être apparus aujourd'hui. Selon le Réseau National de Surveillance des pollens, la Loire-Atlantique est en zone rouge, c'est-à-dire que le risque d'allergie y est élevé.

Des pollinisations précoces

L'hiver n'est pas terminé, et les pollens sont déjà là. Les températures élevées et printanières favorisent la floraison des arbres comme les noisetiers, les cyprès, les aulnes, les frênes... "Cela fait plusieurs années qu'on observe, au fur et à mesure, des pollinisations précoces" note Dominique Chevallier, allergologue. "Là, cette fin d'hiver douce et les conditions anticycloniques -c'est à dire peu de pluie et un air sec- favorisent les émissions de pollens et leur maintien dans l'air." En effet, lorsque l'air est sec le pollen est plus mobile, volatile. Un espoir à l'horizon : qu'il pleuve pour que ces pollens soient plaqués au sol, et ennuient moins les allergiques.

Les recommandations du CHU de Nantes

Impossible de lutter contre les pollens, mais des mesures préventives existent. Le CHU de Nantes rappelle qu'il est préférable de :

Se rincer les cheveux le soir, car le pollen s'y dépose.

Plutôt ouvrir ses fenêtres en début et en fin de journée. L'émission des pollens dans l'air commence lorsque le soleil se lève, elle est moins forte lorsqu'il se couche.

Éviter de s'exposer à d'autres produits irritants ou allergisants, chez soi, comme le tabac, les produits de ménage, l'encens ou les parfums d'intérieur.

Ne pas faire sécher son linge à l'extérieur, le pollen pourrait se déposer directement sur les vêtements

Garder les vitres fermées lors des trajets en voiture.

Éviter les activités extérieures qui pourraient surexposer aux pollens : le sport en extérieur ou les activités de jardinage. Ou bien les faire en fin de journée, porter un masque, des lunettes.

Les recommandations sont d'autant plus importantes en cas de pics de pollution atmosphérique.