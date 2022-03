Allergies : comment fonctionne la "chambre d'exposition aux allergènes" à Strasbourg

De plus en plus de Français souffrent d'allergies. France Bleu Alsace vous explique comment fonctionne "la chambre d'exposition aux allergènes" installée à Strasbourg. Ce mardi 22 mars est la journée française de l'allergie.

Les spécialistes estiment qu'aujourd'hui 30% de la population française souffre d'allergie. Cette proportion atteindra les 50% dans vingt ans. C'est pourquoi l'industrie pharmaceutique s'active pour mettre au point toute sort de médicaments contre l'asthme, les rhinites, pharyngites ou encore les allergies aux chats... A Strasbourg, dans les locaux du Nouvel hôpital civil, une société privée, Alyatec, teste des médicaments sur des patients volontaires et rémunérés.

Un développement plus rapide des médicaments

Cela se passe dans une chambre à allergènes : vingt fauteuils bleus sont installés dans une pièce avec une grande baie vitrée pour pouvoir surveiller les patients. C'est là qu'on "expose aux acariens par exemple des patients qui sont asthmatiques", explique Frédéric Deblay, chef du pôle de pathologie thoracique au CHU de Strasbourg et conseiller technique d'Alyatec. Lors de l'expérience, les patients "font une crise d'asthme, souvent pas une grosse crise, parfois même sans symptômes, puis ils sont inclus dans l'étude". A partir de ce moment là on choisit au hasard ceux qui auront le médicament et ceux qui auront le placébo".

S'il faut prendre le médicament un mois par exemple, les patients reviennent à l'issue de cette période et ils sont de nouveaux exposés aux acariens. Les médecins voient alors qu'elle est leur réaction. Cette méthode "permet un développement plus rapide des médicaments", estime le Pr Debaly.

Une vingtaine de patients peuvent être exposés aux allergènes dans cette "chambre". © Radio France - Olivier Vogel

Surveillance étroite des patients

La société Alyatec teste des médicaments pour l'industrie pharmaceutique sur des patients volontaires et rémunérés. 150 euros par exemple pour une journée de 12 heures avec, bien sûr, une étroite surveillance de l'autre côté de la vitre.