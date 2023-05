Allergies : des bénévoles pour surveiller les pollens en Alsace

Les graminées battent leur plein partout en France. L'Alsace est en alerte rouge. Ceux qui sont allergiques l'ont bien remarqué : ils ont le nez qui coule, les yeux qui grattent! Atmo Grand Est, organisme basé à Schiltigheim s'intéresse de près au sujet et a installé des capteurs pour mesure la quantité de pollen dans l'air. En plus des capteurs, il existe un réseau "Pollin 'air" qui s'appuie sur des bénévoles.

Des bénévoles pour surveiller les plantes

Ce réseau de sentinelles comprend une cinquantaine de bénévoles en Alsace. "Il faut savoir que plus vous prenez tôt votre traitement, plus il sera léger et efficace! Les bénévoles de "Pollin'air" observent les différents stades de développement des plantes, ça permet d'alerter de façon précoce les personnes allergiques, encore plus rapidement que les capteurs", explique Cyril Pallares directeur opérationnel d'Atmo Grand Est.

"J'ai suivi une petite formation pour observer les plantes. Quand vous remarquez une plante en phase de fleurissement, vous envoyez un message sur le site, ça me prend cinq minutes par semaine en fonction de la saison", raconte Pétra Bry une des bénévoles du réseau.

Des allergies aux pollens en forte hausse

Au total, 3000 personnes reçoivent ces alertes allergies dans le Grand Est grâce au travail des bénévoles. Selon Atmo Grand Est, 30% des adultes et 20% des enfants de moins de neuf ans sont allergiques au pollen. On était à moins de 5% dans les années 60.

