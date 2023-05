Allergies : l'activité "intense" des médecins en Lorraine

C'est toujours une période chargée pour les allergologues, mais dans son cabinet nancéien Maxime Hosotte constate une activité particulièrement "intense" depuis avril. "Ça a commencé plus tôt que d'habitude, pas forcément plus fort, observe le président des allergologues de Lorraine. On a eu le croisement du pollen de bouleau avec le pollen de graminées, donc on ne manquait pas de travail jusque là."

Une tendance qui va continuer à augmenter ces prochaines années en raison du réchauffement climatique. "Plus les hivers sont doux, plus la pollinisation va être précoce, schématise le médecin. Il y a de plus en plus de gens allergiques et les gens allergiques le sont souvent de plus en plus tôt, et de plus en plus grave. Donc ça, ça fait plus de patients dans nos cabinets, ou pour les cabinets des médecins généralistes". L'aggravation des symptômes peut conduire à des crises d'asthme. "Les patients peuvent aller jusqu'à l'hôpital, voire pire".

Un environnement "de plus en plus hostile"

C'est donc un enjeu de santé publique, qui devrait être davantage pris en compte pour Maxime Hosotte. "C'est effectivement une question très difficile, mais qui touche de nombreuses personnes, qui entraîne beaucoup d'arrêts de travail. On est à l'heure actuelle, on est dans un point de bascule. C'est un peu comme le climat. On disait : ça va se réchauffer, ça va se réchauffer. Et puis personne voyait trop les effets. Pour les allergies, c'est pareil qu'on disait : tout le monde va être allergique. Et là, on commence vraiment à se rendre compte de ce que c'est."

Le point positif, c'est que les traitements ont gagné en efficacité. Pour éviter les crises, aussi, il existe quelques astuces comme éviter de trop s'exposer ou de pratiquer une activité physique aux heures les plus chaudes. Vous pouvez également éviter de faire sécher le linge à l’extérieur et prendre une douche le soir pour éliminer le pollen.