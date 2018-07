Bourgoin-Jallieu, France

Selon l'Agence régionale de santé, sur le territoire de l'ancienne région Rhône Alpes, 660 000 personnes sont allergiques à l'ambroisie. En Isère, une centaine de communes sont particulièrement impactées, principalement celles situées dans un secteur proche de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Un enjeu de santé publique

Pour Michel Thibaudon, docteur en pharmacie et responsable scientifique du Réseau National de Surveillance Aérobiologique, il faut intensifier la lutte contre l'ambroisie, au risque de creuser encore plus le trou de la sécurité sociale : "L'ambroisie est un vrai problème de santé publique car cette plante a des effets sanitaires très importants comme l'asthme ou les rhino-conjonctivites."

Les consultations, les traitements, les désensibilisations coûtent chaque année 40 millions d'euros à la Sécurité sociale en région Auvergne-Rhône-Alpes ce qui est extrêmement conséquent. Et ce qui est inquiétant c'est qu'à force d'être exposés aux pollens les gens peuvent devenir allergiques des années plus tard, donc de plus en plus de personnes vont être touchées" poursuit le spécialiste. Cette année en Isère, le pic d'allergie devrait intervenir entre début et mi-août.

Si vous constatez une forte présence d'ambroisie près de chez vous, vous pouvez le signaler sur le site www.signalement-ambroisie.fr ce qui permettra aux autorités compétentes d'intervenir.