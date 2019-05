Allergies : les pollens de graminées arrivent sur une grande partie de la France

C'est l'une des conséquences du printemps dont les allergiques se passeraient bien. Les rhumes des foins, conjonctivites, démangeaisons et autres joyeusetés liées à la présence des pollens de graminées vont se multiplier dans les jours qui viennent sur une grande partie du pays.

La saison commence dans les jours à venir

A la faveur d'un temps ensoleillé, le risque d’allergie associé à ce type de pollen sera en effet élevé dans le Sud-Ouest et dans certains départements de l’Est du pays, et niveau faible à moyen sur le reste du pays, surtout lorsque le soleil sera de retour, et alors que la saison ne fait que commencer.

Les pollens de graminées sont déjà présents à Toulouse, Lyon et Nantes, et vont arriver à Strasbourg vers le 23 mai, à Montluçon vers le 24 mai, à Paris vers le 25 mai, et à Rouen et Amiens vers le 29 mai. La saison des graminées peut durer tout l'été.

© Visactu -

En cas d'allergie voici les gestes à adopter pour diminuer l'exposition aux #pollens , #prévention

(N'hésitez pas à aller chez un médecin en cas d'aggravation de vos symptômes ! ) pic.twitter.com/yl5BsEegqq — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) April 16, 2018

Le calendrier des pics de pollen

© Visactu -

Les pics d'activité des années précédentes