Allergies : le Nord Franche-Comté en alerte rouge aux pollens de graminées

Le beau temps est de retour, les risques d'allergies aussi. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) place une bonne partie de la France, y compris le Nord Franche-Comté, en "risque élevé" aux allergies aux graminées, ces herbes et céréales qui poussent partout : sur le bord des routes, notre pelouse, les prés et les champs.

ⓘ Publicité

Un pic dans les prochaines semaines

Si la pluie de ces dernières semaines a laissé un peu de répit aux allergiques, en plaquant au sol les pollens d'arbres, elle a aussi favorisé la pollinisation des graminées et la dissémination de leur pollen dans l'air . Et mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui en sont allergiques, le pic n'est probablement pas encore passé.

"Si on regarde le nombre de grains observés sur nos microscopes, on n'est pas encore à des niveaux maximum comme on a pu le voir les années précédentes", constate Elise Darlay, analyste pollen pour l'association Atmo Bourgogne-Franche-Comté , qui surveille la qualité de l'air. "Cela veut dit que le nombre de grains dans l'air est amené à augmenter dans les prochaines semaines et donc le risque lié à la présence de ces pollens dans l'air ne va pas redescendre de suite."

Habituellement, la période de pollinisation des graminées s'étend jusqu'à la fin juin.

Quelques conseils pour les allergiques

Alors comment faire pour ne pas être trop incommodés pendant ces longues semaines si vous êtes allergiques ? Le docteur Jean-Marc Rame, médecin hospitalier, coordinateur du réseau d'allergologie dans notre région, a quelques conseils. Cela commence, pour ceux qui se savent allergiques, par prendre son traitement, même de manière préventive, pour éviter d'avoir des symptômes.

"La présence de pollens est maximale de la fin de matinée jusqu'à la fin d'après-midi", note Jean-Marc Rame. "Donc il faut éviter de faire une activité sportive en plein air, en pleine journée." Il préconise aussi d'aérer son domicile tôt le matin ou tard le soir et d'éviter d'étendre son linge dehors. "Le linge humide fait un peu l'effet d'un attrape mouche : les pollens viennent s'y coller et quand on ramène le linge dans la maison on y est de nouveau exposé", détaille-t-il.

Elise Darlay, analyste pollen pour l'association Atmo, rappelle quant à elle que le masque utilisé pendant la pandémie de Covid-19 peut aussi vous protéger des pollens. Enfin, pour s'informer lors des périodes à risque et anticiper son traitement, l'association régionale Atmo propose un bulletin allergo-pollinique. Il suffit de s'inscrire gratuitement pour le recevoir tous les vendredi.

Si vous avez des symptômes qui correspondent à des allergies (nez qui coule, yeux piquants, gorge irritée....), n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou un spécialiste. En France, environ 30% de la population est allergique aux pollens. Avec le dérèglement climatique et la pollution, "ce chiffre est amené à aller à la hausse d'après les spécialistes, les projections disent que pour 2050 il faudra compter environ 50% d'allergiques", rappelle Elise Darlay.