Allergies : Les Alpes-Maritimes passent (déjà) en vigilance orange aux pollens

Alpes-Maritimes, France

A vos mouchoirs et anti-histaminiques. Les Pollens sont déjà de retour en cette mi-février. Le département des Alpes-Maritimes placé en vigilance orange aux pollens par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Avec les températures très douces et la météo clémente, les allergies ont de l'avance sur le printemps. Selon les prévisions du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), le risque allergique est très élevé sur tout l'arc méditerranéen et dans l'Est principalement du fait des pollens de cyprès.

Quels sont les risques ?

Rhumes des foins, conjonctivites, démangeaisons. Les symptomes sont nombreux et résultent de la forte concentration de pollens de cyprès.

Comment s'en prémunir ?