Allergies : les diagnostics ne se font pas assez tôt pour éviter les complications

Le printemps est de retour et avec lui, les nez qui coulent, les gorges qui grattent et les yeux qui piquent. Des symptômes d’allergie de plus en plus répandus dans la population française. Un quart des Français souffrent d’allergie respiratoire selon l' Association Asthme et allergies qui organise la 17ème journée française de l’allergie. Elle demande la mise en place d’un dépistage anticipé de l’allergie dès les premiers symptômes.

En effet, en moyenne, près de 7 ans s’écoulent entre l’apparition de l’allergie et la consultation d’un allergologue. Le médecin traitant peut demander des analyses sanguines pour orienter son patient, à condition que celui-ci se plaigne des véritables symptômes de l’allergie. Or, nous avons tous tendance à les minimiser, ce qui retarde le diagnostic. C’est ce que constate le docteur Sarah Saf, allergologue à l’hôpital Trousseau à Paris. "

Une explosion des cas dramatiques

L’allergie a aussi longtemps été considérée comme une maladie infantile, ou aujourd’hui on sait qu’elle peut se déclencher à n’importe quel âge. On constate d’ailleurs une explosion du nombre de personnes allergiques. Ils seront 50% en 2050. La sévérité des pathologies augmente aussi. Selon le docteur Sarah Saf, »il y a un phénomène environnemental croisé avec la pollution et le réchauffement climatique qui en fait désormais une vraie maladie de l’environnement."

Avec cette explosion des cas, il est donc d’autant plus urgent de permettre un diagnostic le plus précoce possible. En effet, le risque, si la maladie est diagnostiquée trop tard, c’est une évolution vers une pathologie plus lourde : 30% des rhinites non traitées évoluent ainsi en asthme. L’asthme, ce sont 230 000 journées d’hospitalisation par an en France et 850 décès en 2022.