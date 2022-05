La météo printanière favorise le développement des pollens de graminées, de plus en plus allergisants du fait du réchauffement climatique et de la pollution alerte une allergologue ce jeudi.

Allergies: les pollens "de plus en plus agressifs du fait du réchauffement climatique", selon une allergologue

Le temps ensoleillé et les températures estivales de ces derniers jours ne font pas que des heureux : cette météo favorise l’émission et la dispersion de fortes concentrations de pollens de graminées dans l’air, alerte le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Tout le territoire est concerné mais actuellement le risque est particulièrement élevé dans une quinzaine de départements de l'est et du sud du pays, de l'Yonne aux Alpes-Maritimes. La Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, le Morbihan, la Moselle et la Meuse sont aussi en rouge sur les cartes du RNSA. Dans le reste du pays, le risque est "élevé".

Des pollens "plus agressifs avec le réchauffement climatique"

Éternuements, yeux qui piquent, démangeaisons, difficultés à respirer... Ces désagréments vont concerner de plus en plus de Français dans les prochaines décennies prévient Jocelyne Just, pédiatre allergologue et pneumologue à l'hôpital Trousseau à Paris.

"Il y a de plus en plus de Français touchés par l'allergie aux pollens parce que les pollens deviennent de plus en plus agressifs du fait du réchauffement climatique", a-t-elle expliqué ce jeudi sur franceinfo. "La période pollinique est plus longue et les pics de pollens plus intenses." La pollution rend aussi "les pollens plus agressifs".

Résultat, "les pollens sont plus allergisants et de plus en plus personnes sont allergiques (...) Actuellement, il y a 30% de personnes en France qui sont touchées par la rhinite allergique, quelle que soit la cause. L'OMS estime que si on ne fait rien par rapport au climat, 50% de la population sera allergique en 2050. "

Comment se protéger ?

Pour les personnes sensibles, le premier bon réflexe consiste à se laver les cheveux avant de se coucher pour éviter de disséminer les particules dans les draps. Il est aussi conseillé d'aérer son logement, tôt le matin ou tard le soir. Il est également recommandé de porter des lunettes pour protéger ses yeux, "voire un masque", indique Jocelyne Just "puisqu'on a vu qu'avec le Covid le fait d'avoir un masque chez les polliniques, diminue l'inhalation des pollens."

Des collyres ou des antihistaminiques (antiallergiques) sont par ailleurs vendus sans ordonnance sur conseil de son pharmacien en cas de légers symptômes. Pour les personnes très sensibles, un traitement au long cours impliquant des corticoïdes ou une désensibilisation peut être envisagé avec un médecin.

