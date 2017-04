Allergies : risque très élevé sur une grande partie nord de la France, les pollens de bouleau dominent

Difficile cette semaine d'échapper aux pollens de bouleau, présents sur une grande majorité de la France selon le Réseau national de surveillance aérobiologique. Le risque allergique est très élevé jusqu'à vendredi dans la moitié nord, des Côtes-d'Armor au Bas-Rhin.

C'est "un printemps à bouleau", prévenait en fin de semaine dernière le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Et la couleur de sa carte de vigilance valable jusqu'à vendredi 14 avril ne trompe pas : une bonne moitié de la France est en rouge, c'est-à-dire que le risque allergique y est très élevé. Dans ces départements, le risque est en effet de 5 sur 5 pour les pollens de bouleau.

Un peu de répit au bord de la Méditerranée

Seuls le pourtour méditerranéen et les départements au sud de la Gironde échappent à cette offensive des pollens de bouleau cette semaine. Mais les pollens ne sont pas absents pour autant : le RNSA indique qu'"un mélange de pollens de platane, de chêne et aussi de bouleau pourra porter un risque d’allergie moyen à élevé, tandis qu’à l’est sur le pourtour méditerranéen, les platanes se calment et permettent un peu de répit, mais attention à l’arrivée des pollens de chêne et de pariétaire".