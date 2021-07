Allergies, toxicité : les jardineries devront désormais vous informer sur les dangers potentiels des plantes

Allergies ou intoxication : certaines plantes peuvent présenter des risques pour la santé. Pour limiter les intoxications, les clients doivent désormais être informés sur les effets potentiellement néfastes des végétaux qu'ils achètent, ainsi que sur les moyens de s’en prémunir et sur les gestes à accomplir en cas d’exposition à risque.

► Consultez la liste des plantes présentant des risques pour la santé.

58 espèces concernées

L’arrêté du 4 septembre 2020 "relatif à l'information préalable devant être délivrée aux acquéreurs de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine", signé par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, le ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation liste 58 espèces susceptibles de porter atteinte à la santé.

Ces plantes sont classées en quatre catégories :

Les espèces pouvant être toxiques en cas d’ingestion , comme par exemple le datura stramoine, le laurier rose et l’If

, comme par exemple le datura stramoine, le laurier rose et l’If Les espèces dont le pollen peut provoquer une allergie respiratoire , dont le noisetier commun, le charme, l’olivier et les bouleaux blancs et pubescents

, dont le noisetier commun, le charme, l’olivier et les bouleaux blancs et pubescents Les espèces pouvant entraîner des réactions cutanées, comme l'alocasia "Oreille d'éléphant" et le philodendron

comme l'alocasia "Oreille d'éléphant" et le Les espèces pouvant entraîner une réaction cutanée anormale en cas de contact avec la peau et d'exposition au soleil (phytophotodermatose), comme l’angélique vraie et l’angélique des bois.

En cas de doutes, vous pouvez également consulter le site www.plantes-risque.info mis en ligne par le ministère des Solidarités et de la Santé en association avec Fredon France, qui recense notamment les moyens de se prémunir des risques, les bons réflexes à avoir en cas de symptômes et des indications sur la présence de la plante dans le milieu naturel.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a en outre publié 35 fiches, listant les plantes toxiques et les coordonnées de centres antipoison.

Les bons réflexes

En cas de symptômes après l'ingestion d'une plante toxique, il est recommandé de contacter le centre antipoison le plus proche, le 15 ou le 112. Il est aussi conseillé de conserver l'étiquette ou une photographie du végétal pour faciliter son identification.

En cas de réaction cutanée anormale, rincez à l'eau les zones exposées et laver les vêtements ayant été en contact avec la plante puis consultez un centre antipoison ou un médecin.