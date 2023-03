Allergies : "Une quantité très importante" de pollens en Alsace, placée en alerte rouge

Vous toussez, vous éternuez ? C'est peut être une rhinite allergique ! Car l'Alsace est placée en risque sévère par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Risque rouge pour les allergies en ce début de mois de mars. 86 départements au total sont concernés à cause des pollens de noisetiers et d'aulne essentiellement. À Strasbourg aussi, le laboratoire d'allergologie du nouvel hôpital civil (NHC) fait le même constat : les pollens sont bien là, c'est normal, mais ils sont plus nombreux que d'habitude cet hiver.

Audrey Dazy analyste pollinique scrute par exemple chaque semaine les échantillons de pollens prélevés dans l'air à 28 mètres de hauteur, sur le toit de l'hôpital. Et cette année, le constat est très clair : "Il y a eu beaucoup de pollens de noisetiers. C'est actuellement en diminution, mais les taux ont été très élevés" dit-elle. L'une des explications, ce pourrait être les 32 jours sans pluie en janvier et février.

"Il a fait très beau et assez doux, du coup les noisetiers ont libéré en grande quantité leur pollen" explique la spécialiste.

Le professeur Frédéric De Blay, pneumologue, allergologue, et chef du pôle des pathologiques thoraciques au nouvel hôpital civil de Strasbourg estime que d'autres facteurs peuvent expliquer cette explosion des pollens. Mais il confirme : cette année est très particulière.

La carte du risque allergique en France © Visactu - VisaActu

Des malades en souffrance

"C'est l'importance du nombre de pollens que l'on observe qui est remarquable. En janvier on a eu en une semaine une montée incroyable du pollen de noisetiers. Habituellement il y a aussi le pollen d'aulne. Et cette année on a des quantités très importantes. C'est classique en termes de timing, mais c'est très important en concentration" explique le professeur.

La première conséquence, ce sont des patients allergiques toujours plus en souffrance. Ce qui pose problème quand on sait qu'il faut en moyenne en France plus de 7 ans avant de décrocher une consultation avec un allergologue .

"Pour les gens sensibles aux pollens, cela provoque les rhinites, les conjonctivites et de l'asthme. Ce qu'il faut savoir c'est que la rhinite allergique est une maladie qui vous rend la vie très dure. Elle est aussi mauvaise que pour les patients qui ont une insuffisance cardiaque. Cela a un impact économique, sur la capacité au travail des gens. 30% des Français sont cliniquement allergiques. Et dans 20 ans ce sera 50%. Donc c'est véritablement une épidémie silencieuse, c'est un problème important" note le spécialiste.

Les personnes allergiques n'en ont pas terminé pour cette année. Les pollens de bouleau vont arriver en mars et en avril avant la saison des graminées en mai, juin et juillet.