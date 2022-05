Allergiques aux abris : le pollen de graminées est en grande quantité dans l'air de la Côte d'Or

A peine, les bouleaux ont-ils quasiment terminé leur pollinisation que les graminées ont déjà pris le relai. Désormais, ces grandes herbes dispatchent dans l'air un taux de pollen élevé en Côte d'Or, comme l'indiquent les cartes du RNSA, le réseau national de surveillance aérobiologique. Or il s'agit d'herbes extrêmement allergisantes.

"C'est vraiment handicapant."

Pour les personnes souffrant de rhume des foins, ce n'est donc que le début de fortes rhinites et conjonctivites voire d'asthme pour les cas les plus sévères car le pic de pollinisation des graminées ne sera atteint que début juin. Déjà Louis, 23 ans et allergique depuis 7 ans au graminées et aux frênes déguste : " j'ai les yeux rouges, qui piquent, qui pleurent, le nez qui coule. Et c'est toute la journée, c'est vraiment handicapant," explique cet informaticien de Longwic.

Les graminées figurent parmi les allergènes les plus importants. Le pic de pollenisation de ces herbes sera mesuré début juin. © Radio France - Claire Checcaglini

"Cette année, comme il fait plus beau, la pollinisation sera plus forte," prévient Aurélie Milière, allergologue à Dijon. _"Lorsque les beaux jours arrivent, je dis à mes patients restez chez vous. _Et lorsque la pluie arrive, ils sont aux anges." La pluie permet en effet de diminuer drastiquement le taux de pollen dans l'air. Alors en cas de mois de mai et juin non pluvieux, Aurélie Milière rappelle les gestes à adopter :

aérer de préférence tard le soir plutôt qu'en journée, il y a moins de pollens dans l'air

en arrivant chez soi, prendre une douche en se rinçant les cheveux pour enlever le pollen qui s'est déposé à l'extérieur et changer de vêtements

faire sécher son linge à l'intérieur.

Pour déterminer à quels pollens les patients sont allergiques, des tests cutanés sont pratiqués avec des extraits de plantes. © Radio France - Claire Checcaglini

Outre les antihistaminiques, Aurélie Milière propose à ses patients les plus atteints une désensibilisation, traitement de 3 à 5 ans, qu'est prêt à tenter Louis.