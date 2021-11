Allier : l'avenir des stations thermales se dessine à Vichy

La chute a été vertigineuse. En 2020, en France, les stations thermales ont accueilli 200 000 mille curistes, contre 580 000 en 2019, soit une baisse de fréquentation de 67 % et une perte financière de 110 millions d'euros. 2021 n'a pas permis de tout récupérer et 2022 sera sans doute une année de transition. Durant près de deux jours, à Vichy, les stations ont fait les comptes et parlé des années à venir. Le thermalisme a de beaux jours devant lui, à condition d'innover.

De nouveaux clients, de nouvelles activités

Il y a quelques semaines, l'ex-président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Gouttebel, a été nommé coordinateur interministériel du thermalisme et tourisme de montagne. Ses travaux l'ont amené à conclure que les stations devaient trouver de nouveaux clients. Pas question de remettre en cause les cures thermales conventionnées, c'est à dire remboursées par la Sécurité Sociale, mais d'attirer un nouveau public, plus large. "Il faut diversifier la clientèle" dit-il et il s'interroge : "Peut-on imaginer des cures plus courtes que les traditionnelles cures de trois semaines ? Il semblerait que ce soit possible pour certaines pathologies". Par ailleurs, il souhaite que le thermalisme ait une dimension préventive. De quoi faire faire des économies à la Sécurité Sociale, souligne-t-il.

La station thermale de pleine santé, l'avenir du thermalisme ?

Le concept de "station thermale de pleine santé", imaginé il y a quelques années en Auvergne, répond à ces problématiques. On passe du curatif au préventif. Le patient devient acteur de sa santé, autour de trois thématiques : la sédentarité, le stress, et la nutrition. 11 stations de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont être "labellisées" dans un premier temps. Ce sera le cas, dés 2022, pour les stations de La Bourboule, dans le Puy-de-Dôme, Vichy et Bourbon l'Archambault, dans l'Allier.

Bourbon l'Archambault accueille des patients en rhumatologie et gynécologie. Muriel Ducerf, directrice de l'Office de Tourisme, a travaillé sur le dossier de pleine santé : "C'est l'idée que _les gens doivent prendre en charge leur santé avant qu'elle ne se dégrade_, qu'ils trouvent un équilibre entre leur vie personnelle, leur santé, et leur travail".

Dés l'an prochain, les thermes vont donc mettre en avant des mini-cures dédiées à la gestion du sommeil, en lien avec la gestion du stress. L'objectif est de toucher une clientèle plus jeune, plus urbaine, en mal d'activités physiques et de dépaysement. Thermalisme se conjugue avec bien-être et tourisme, pour une parenthèse en couple, ou en famille. Dans ce dispositif, professionnels de santé, élus locaux et acteurs du tourisme travaillent main dans la main. Aujourd'hui, Auvergne-Rhône-Alpes veut être la première région engagée sur la prévention santé et bien-être.