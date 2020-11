Allier : testé positif à la Covid-19, le maire de Montluçon se met à l'isolement

Testé positif au coronavirus, Frédéric Laporte assure qu'il va poursuivre ses fonctions municipales et communautaires à distance. Le maire LR de Montluçon appelle plus que jamais la population à continuer à bien se protéger.

Frédéric Laporte a annoncé la nouvelle ce lundi sur sa page Facebook. Le maire LR de Montluçon et président de Montluçon Communauté a été testé positif à la Covid-19. "J'ai été testé positif à la Covid-19. Je me suis donc mis à l’isolement à mon domicile, conformément aux règles sanitaires". Contacté par sms, il précise "Je n'ai lus de symptôme et encore le goût, mais un peu de fatigue".

Frédéric Laporte ajoute dans son message sur le réseau social : "Je continue à exercer mes fonctions à distance. Les exécutifs municipal et communautaire assurent, quant à eux, le suivi des dossiers". Le maire de Montluçon en a profité pour appeler la population et notamment les Bourbonnais au sens des responsabilités. "Continuez bien de vous protéger en respectant les gestes barrières et le port du masque 😷".