Allier : "le rassemblement de la colère", ce lundi, devant l'hôpital de Vichy

A Vichy, environ 250 agents du centre hospitalier se sont retrouvés ce lundi matin devant leur établissement, à l'appel d'une intersyndicale CGT, FO, UNSA, qui avait déposé un préavis de grève, de 10 heures 30 à 12 heures. Un mouvement destiné à exprimer _"l'épuisement des personnels"_explique Pascal Devos, de la CGT.

Les syndicats réclament la création d'une centaine de postes

Tous les agents, qu'ils soient soignants ou administratifs, seraient concernés par cet épuisement. Pour autant, certains services semblent plus sensibles que d'autres. La CGT cite la réanimation, et, sans surprise, les urgences. "On manque de lits en amont, on manque de lits en aval" souligne Pascal Devos qui réclame la création "d'une bonne centaine de postes : infirmiers, aides-soignants, agents des services". Les heures des ASH auraient été revus à la baisse, alors même que ces agents sont essentiels pour entretenir les locaux, en pleine crise sanitaire.

Manifestation pour l'hôpital de Vichy - Antoine Jubin

Un plan d'investissement

Le directeur de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui a échangé avec les manifestants, n'a pas donné suite aux revendications concernant le manque de postes, renvoyant vers la direction de l'hôpital de Vichy. En revanche, selon la CGT, il a annoncé"une enveloppe d'1,8 millions d'euros" pour moderniser le site. Cet argent permettrait d'investir, notamment pour remplacer le matériel obsolète.

Le projet de construire un nouveau bâtiment est également dans les tuyaux, mais "un bâtiment sans personnel dedans, ça ne servirait pas à grand chose" avertit l'élu syndical.