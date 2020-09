Allier : les abords de l'école du Vernet deviennent non-fumeurs

La mairie du Vernet a voté un arrêté interdisant la cigarette aux abords du groupe scolaire Marcel Guillaumin, en partenariat avec le comité départemental de la Ligue contre le cancer. Le but : éviter le tabagisme passif et faire des enfants les ambassadeurs de la prévention contre le tabac.

Finie la cigarette en attendant que les enfants sortent de classe... Dès la rentrée, les abords de l'école primaire du Vernet dans l'Allier seront non-fumeurs.

Le but de l'arrêté municipal est bien-sûr de lutter contre le tabagisme et ses effets sur la santé. "Le cancer est une des premières causes de mortalité. En réduisant le tabagisme, on réduit logiquement la mortalité", explique Marc Voitellier, président du comité de l'Allier de la Ligue nationale contre le cancer. Pour l'homme, aussi élu de la commune, le choix de l'école pour cette interdiction est loin d'être anodine. "Ça a une valeur très pédagogique. Les enfants vont demander à leurs parents : "Mais pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer ?". Et puis ils sont généralement très réceptifs à tous ces messages de prévention sur la santé." La commune souhaite éviter que ses enfants deviennent fumeurs, en les sensibilisant dès le plus jeune âge aux risques.

Accompagner les fumeurs vers l'arrêt

Car les enfants de famille de fumeurs ont deux fois plus de chances de devenir fumeurs eux-mêmes, l'action vise aussi les parents, pour les accompagner vers l'arrêt de la cigarette. Une signalétique va être mise en place dès la rentrée. Sur ces panneaux, des codes à scanner renvoyant vers le site de la Ligue contre le cancer et ses conseils pour arrêter de fumer. "Les parents fumeurs sont conscients, le plus souvent, de ce problème d'addiction.", note Marc Voitellier.

Une première étape

Le maire, Bernard Aguiar, ne compte pas en rester là. "Cet arrêté est aussi un acte de sensibilisation à la citoyenneté. Les agents des services techniques sont souvent obligés de ramasser les mégots à la sortie de l'école. On peut faire plein d'autres choses, comme des conférences/débats sur le sujet du tabagisme, pour accentuer cette sensibilisation. C'est un travail de fond qui est en train de s'amorcer. Et c'est important que les espaces publics soient respectés." L'ensemble de l'équipe municipale, fumeurs compris, plébiscite cette interdiction de fumer aux abords de l'école. La mesure n'est qu'une première étape, jusqu'à, pourquoi pas selon le maire, rendre tous les espaces publics ouverts de la commune non-fumeurs.