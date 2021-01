Allier : les vaccins contre la Covid-19 attendus ce mercredi à l'hôpital de Moulins

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a du mal à démarrer dans la région. Si les vaccins sont arrivés en Isère et en Drôme-Ardèche, rien dans la Loire, ni en Auvergne. Mais le département de l'Allier devrait les recevoir ce mercredi : 4700 doses pour les EHPAD et les soignants.

Enfin ! Ce lundi soir, le Docteur Isabelle Domenech, généraliste à Avermes dans l'Allier, trésorière du syndicat MG France en Auvergne-Rhône-Alpes, fait part de son soulagement. A l'issue d'une réunion avec l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, elle explique que 4700 doses de vaccin vont arriver ce mercredi à Moulins. Elles seront conservées à l'hôpital, équipé d'un congélateur à moins 80 degrés.

4700 doses pour l'Allier

Ce sont 4700 doses qui sont attribuées pour le moment à l'Allier. D'abord stockées à l'hôpital de Moulins, elles seront ensuite réparties en fonction des besoins. D'ici au 17 janvier, trois EHPAD "pilotes" vont tester le vaccin : à Lavault-Sainte-Anne, à Dompierre-sur-Besbre, et à Gannat. Les résidents qui ont émis le souhait de se faire vacciner recevront une première injection, la seconde étant prévue trois semaines plus tard.

Quant aux soignants, les plus de 50 ans et ceux qui présentent des comorbidités pourront également bénéficier de la vaccination. "Nous sommes prêts, nous avons déjà des demandes !" souligne le Docteur Domenech. Trois centres de vaccination vont ouvrir : à Vichy, à Montluçon et à Moulins où la salle des fêtes accueillera les agents du CHU.

MG France critique à l'égard de l'organisation

Dans un communiqué publié ce dimanche, le plus gros syndicat de généralistes de France demandait "le démarrage sans délai de la vaccination Covid".

Pour le Docteur Domenech, qui sera l'invitée de France Bleu Pays d'Auvergne ce mardi matin à 7 heures 45, le dispositif est trop lourd, trop lent. La généraliste bourbonnaise estime qu'il faut aussi penser aux personnes âgées qui sont chez elles et qui aimeraient bien se faire vacciner.