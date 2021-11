Allocution d'Emmanuel Macron : les Mayennais favorables à une troisième dose de vaccin contre le Covid-19

Emmanuel Macron prend la parole, ce mardi 9 novembre à 20 heures. Une allocution dans laquelle le président s'exprimera sur la situation sanitaire, dans un contexte de rebond du Covid-19 en France. Il pourrait annoncer l'obligation de recevoir une troisième dose de vaccin contre le virus.

"Mieux vaut compter le nombre de gens vaccinés que le nombre de décès à la sortie de l'hosto'" - Christophe, un habitant de Mayenne

En Mayenne, les habitants rencontrés par France Bleu sont globalement favorables à un nouveau rappel. "Mieux vaut compter le nombre de gens vaccinés que de compter le nombre de décès à la sortie de l'hosto'" déclare Christophe. Il affirme : "Même s'il faut une quatrième dose, j'irai !" Ce quadragénaire redoute le retour de mesures drastiques, comme le confinement.

Une troisième dose, ce serait "très important pour me protéger et protéger les autres, la famille, tout le monde" ajoute Michel. Catherine, de son côté, n'est "pas tellement d'accord" à l'idée de retrousser à nouveau sa manche. "J'ai eu trois jours de fièvre" lors des deux premières injections, "et puis ça va être trois (doses), ça va être quatre, ça ne va jamais s'arrêter..." tempête cette quinquagénaire.

"L'immunité n'est pas à vie !" - Docteur Luc Duquesnel, médecin généraliste à Mayenne

Le docteur Luc Duquesnel, médecin généraliste à Mayenne, s'attend à réaliser les troisièmes injections contre le Covid-19 au premier semestre 2022. © Radio France - Pierre Pillet

"Je pense qu'au cours du _premier semestre 2022, on proposera très probablement aux personnes de moins de 65 ans de faire un rappel_, comme pour tous les vaccins" déclare Luc Duquesnel, médecin à Mayenne, également président de la branche "généralistes" de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). "Chez les adultes, on fait un rappel pour le tétanos, pour la polio, la coqueluche..." liste le professionnel. Et de conclure : "L'immunité n'est pas à vie !"

Pour le moment, sont concernés par la troisième dose : les plus de 65 ans, les résidents des Ehpad, les personnes à très haut risque de forme grave, celles présentant des comorbidités, celles qui sont immunodéprimées ainsi que leurs proches, tout comme les salariés du secteur de la santé et du médico-social ; les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers, quel que soit leur âge.