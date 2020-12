Alpes-Maritimes : des élus s'opposent au couvre-feu à 18 heures à partir de samedi

"Il est préférable que le gouvernement renonce à cette mesure inepte." Dans un communiqué publié ce mercredi, quatre élus des Alpes-Maritimes s'opposent à la volonté du gouvernement, le ministre de la Santé en tête, d'avancer le couvre-feu à 18 heures à partir de samedi dans le département pour endiguer la circulation du virus.

Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Jean Leonetti, maire d'Antibes et président de l’agglomération Sophia Antipolis, David Lisnard, maire de Cannes et président de l’agglomération Cannes Pays de Lérins ainsi que Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de l’agglomération du Pays de Grasse, dénoncent une "mesure néfaste pour notre économie".

"Encore une fois, par des décisions unilatérales, mal préparées, on tue notre activité économique."

"Aucune évaluation sanitaire tend à démontrer que les interactions sociales sont plus fortes à ces heures de la journée et aucune mesure de contrainte et de contrôle particulière n’est annoncée pour accompagner cette mesure. Au contraire, elle risque d’avoir un effet contre-productif car les gens vont s’agglutiner dans les grandes surfaces commerciales sur des temps plus réduits et parce que personne ne se retrouve dans ce magma de règles mouvantes", écrivent les quatre élus.

"Encore une fois, les Maires et Présidents d’Agglomérations ainsi que le Président du Conseil départemental se trouvent devant le fait accompli de dispositions nationales qui concernent leurs territoires auxquelles ils n’ont été en rien associés et qu’ils devront faire appliquer sans mode d’emploi", terminent-ils dans leur communiqué.

Le taux d'incidence dans le département des Alpes-Maritimes était au 27 décembre de 323 pour 100.000, soit plus du double de la moyenne nationale.