Alsace Alzheimer dispense des formations pour les aidants

L'association Alsace Alzheimer vient en aide aux proches des malades alors que c'est la journée mondiale ce jeudi. Elle assure des formations pour qu'ils sachent comment agir au quotidien. Les aidants peuvent rencontrer des médecins, des psychologues et assistantes sociales.

La maladie d'Alzheimer dont c'est la journée mondiale touche 900.000 personnes en France dont 38.000 en Alsace.La maladie provoque une perte progressive de la mémoire. Les proches se sentent souvent démunis.

Ils peuvent se tourner vers l'association Alsace Alzheimer qui assure des formations pour les aidants. Lors de cinq séances, ils peuvent rencontrer des médecins, des psychologues et assistantes sociales. Cela leur permet de mieux appréhender la maladie et surtout d'avoir les bons gestes au quotidien.

"Une maladie qui fait peur"

Beaucoup de proches de malades refusent de se faire aider regrette Agnès Haessler, présidente de l'association Alsace Alzheimer : "Des personnes souffrent en silence à domicile et ne veulent surtout pas qu'on sache que le parent est malade. C'est une maladie qui fait peur. Le danger pour l'aidant est qu'il s'épuise beaucoup plus vite, avec la maltraitance au bout, parce que souvent on ne supporte plus la maladie de l'autre. En réponse, il y a aussi une certaine agressivité du malade. Elle peut être verbale mais elle peut aussi dégénérer avec des violences physiques.'"

L'association Alsace Alzheimer dispense six formations par an.