Allergies : les pollens d'aulnes et de noisetiers sont de retour en Alsace

Vous avez peut-être le nez qui coule et les yeux qui grattent, c'est normal les pollens sont de retour dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Les aulnes et les noisetiers sont en pleine période de pollinisation. Le risque d'allergie est élevé en Alsace.

Le risque d'allergie est élevé dans Haut-Rhin et le Bas-Rhin ce 23 février 2021. - RNSA (Capture d'écran pollens.fr)

"Le masque protège de la rhinite"

En cette période, le masque fait double emploi chez les allergiques. Les médecins ont constaté qu'il protège de la rhinite, le phénomène de nez qui coule. "Filtrer aide puisque les pollens viennent par voie aérienne" explique le Docteur Rodolphe Stenger, pneumologue et allergologue à Obernai. Pour se protéger des pollens, le médecin conseille de se soigner plutôt que de se confiner. Il suffit d'aller consulter son médecin de famille.

Concentration de pollen d'aulne à son pic

Sur l'ensemble du Grand Est et sur les deux départements alsaciens, Atmo Grand Est observe une augmentation des pollens d'aulnes en particulier. "Sur le capteur de Strasbourg, on a mesuré trois mille grains de pollen d'aulne par mètre cube" indique Cyril Pallares, responsable unité Atmo Grand Est. "On est à peu près au niveau du pic, mais ce n'est pas exceptionnel, on retrouve ces niveau là chaque année." À partir de ce week-end, la pluie devrait apaiser la situation.