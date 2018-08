" Épuisées, écœurées", deux infirmières qui travaillent dans des Ehpad en Alsace, auprès des personnes âgées, nous confient leur ras le bol, sur le manque de moyens, pendant la canicule.

Elles espèrent que ces témoignages serviront à faire réagir, après un mouvement de grogne en mars, qui n'a finalement pas débouché sur le terrain, sur du personnel en plus et des moyens supplémentaires.

C'est la période de canicule en Alsace qui a poussé les deux infirmières en Ehpad, en Alsace, de pousser ce coup de gueule. Des arrêts maladie pas remplacés, du personnel en vacances. Pendant dix jours, elles ont vécu l'enfer, face à cette canicule que l'ont attendait pas. Il y a avait seulement 12 soignants pour 80 résidents dans l'Ehpad.

Agathe ( elle a changé son prénom), travaille depuis 30 ans comme infirmière et depuis 10 ans dans des Ehpad. Malgré le plan bleu pendant la canicule, elle espérait des moyens supplémentaires qui ne sont jamais venus.

Je suis arrivé à un stade où je me demande si je ne vais pas arrêter. Je suis épuisée ! Faut que le gouvernement se rende compte des difficultés. Ce n'est pas avec des beaux discours en nous disant : on a débloqué d'un chèque d'autant que ça a changé. Ma mère me disait souvent dans la langue, il y a pas d'os. On peut vous dire ce qu'on veut,'