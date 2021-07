Alsace : La plupart des centres de vaccination restent ouverts jusqu'à la fin de l'été

Les responsables de nombreux centres de vaccination alsaciens contre le coronavirus envisageaient de fermer leurs portes au cœur de l'été, mais les annonces d'Emmanuel Macron le lundi 12 juillet ont changé la donne. En accord avec l'ARS et la préfecture, deux centres cesseront tout de même leur activité dès ce week-end, comme c'était prévu avant le discours présidentiel : Ribeauvillé et Schiltigheim.

Au centre de Ribeauvillé, les dernières injections auront lieu ce vendredi 30 juillet à midi. "Nous sommes une petite commune de moins de 5.000 habitants. Nous avions un petit centre et nous ne faisions plus que quelques injections début juillet, explique Pierre-Emmanuel Pourchot, le médecin coordinateur du centre. Les bénévoles se sont beaucoup mobilisés et ça a aussi un coût pour la commune, 20.000 euros par mois". Du coup, les élus de Ribeauvillé ne sont pas revenus sur leur décision de fermeture, malgré les annonces présidentielles et les habitants du secteur devront se faire vacciner dans les autres centres haut-rhinois.

La Briqueterie de Schiltigheim va redevenir une salle de spectacles

À Schiltigheim aussi, la municipalité n'a pas souhaité rallonger la durée de vie du centre de vaccination de la Briqueterie, qui fermera le samedi 31 juillet (au total, plus de 35.000 injections y ont été réalisées, soit plus que la population de la ville). C'était l'un des premiers à ouvrir en Alsace. Après une série de travaux en août, la Briqueterie retrouvera en septembre son véritable rôle, en redevenant une salle de spectacles.

Un mois de rab à Truchtersheim

D'autres centres de vaccination ont, au contraire, retardé leur date de fermeture pour faire face à l'afflux de demandes. C'est le cas à Truchtersheim, où les injections se poursuivront jusqu'à fin août. "Suite à l'intervention du président Macron, il y a eu un regain de demandes, explique le maire de la commune Justin Vogel. On a donc décidé de prolonger jusqu'à fin août l'ouverture de notre centre de vaccination, pour pouvoir accueillir un maximum de monde jusqu'à la rentrée. On fait encore des premières doses jusqu'aux environs du 8 août. Après on fera principalement des deuxièmes doses. On a donc calculé pour que les gens qui ont fait la première dose au centre de Truchtersheim pourront aussi y faire la deuxième".

En faisant fonctionner à plein les régimes les grands centres de vaccination alsaciens, la préfète du Bas-Rhin et du Grand Est Viviane Chevalier estime que "l'offre vaccinale sera conservée ou augmentera même un peu" sur les deux prochaines semaines en Alsace. 63% des Bas-Rhinois ont déjà eu une première dose de vaccin contre le Covid, c'est plus que la moyenne nationale.

Les centres qui restent ouverts dans le Bas-Rhin :

Drulingen, Clinique Saint-François à Haguenau, UGECAM à Illkirch, Ingwiller, Molsheim, Saverne, Obernai, Reichstett, Schirmeck, Sélestat, Les Haras à Strasbourg, Vaccinodrome hôtel du département à Strasbourg, les HUS à Strasbourg, la Bourse à Strasbourg, Sainte-Barbe à Strasbourg, SOS Médecins Neuhof à Strasbourg, SOS Médecins Cronenbourg à Strasbourg.

Ouverts jusqu'au 31 juillet : Schiltigheim.

Ouvert jusqu'au 25 août : Wissembourg.

Ouvert jusqu'au 27 août : Reichshoffen.

Ouverts jusqu'au 28 août : Espace Loeb à Haguenau (l'activité sera reportée sur un autre centre), Truchtersheim, Lingolsheim.

Ouvert jusqu'au 11 septembre : Bischwiller.

Le centre de Wasselonne ferme du premier au 24 août, avant de rouvrir.

Les centres qui restent ouverts dans le Haut-Rhin :

Altkirch, Cernay, Colmar, Guebwiller, Mulhouse (gymnase universitaire), Mulhouse (la Fraternité), Munster, Rouffach, Saint-Amarin, Saint-Louis, Sainte-Marie-aux-Mines et Wittenheim.

Ouvert jusqu'au 30 juillet : Ribeauvillé.

Ouvert jusqu'au 28 août : Rixheim.

