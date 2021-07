Alsace : les tiques sont de retour avec les beaux jours, attention aux piqûres

Avec les beaux jours, les tiques sont de retour en Alsace et dans le Grand Est. Les clubs de randonnée, comme les clubs vosgiens appellent à la plus grande prudence. Surtout mettre des hautes chaussettes si vous allez dans les chemins, le chapeau est aussi recommandé et les manches longues.