Alsace : où doit-on encore porter le masque ?

Restaurants, bars, cinémas, salles de sports... Plusieurs assouplissements sont tombés sur le port du masque depuis le début du mois en Alsace. On fait le point dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Bas-Rhin et Haut-Rhin : où doit-on encore porter le masque ?

Où peut-on retirer son masque ? Après quelques assouplissements, France Bleu Alsace fait le point dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Les règles ne sont pas les mêmes en fonction des situations épidémiques des deux départements.

Bas-Rhin

Vous pouvez retirer votre masque dans le Bas-Rhin lorsque vous rentrez dans un restaurant, un bar, un cinéma ou encore une salle de sport. La règle englobe l'ensemble des établissements recevant du public qui sont soumis au pass sanitaire. La préfecture n'a pas prolongé son décret sur le port du masque qui a pris fin le 30 septembre. L'assouplissement est donc rentré en vigueur le lendemain, le 1er octobre.

Les salariés des établissements concernés peuvent également en profiter. Il est possible pour un serveur de travailler à visage découvert. Mais son patron peut lui demander de garder le masque par sécurité. Plusieurs établissements ont préféré rester vigilent. Une précaution qui peut également s'appliquer à la clientèle. L'obligation du masque se fait en fonction des règlements intérieurs des différents établissements. Ces derniers le renseignent avec des affiches ou des pancartes à leurs entrées.

Haut-Rhin

Dans le Haut-Rhin, même sous présentation d'un pass sanitaire valide, la question ne se pose toujours pas : le masque reste obligatoire dans l'ensemble des établissements recevant du public. A Mulhouse, il est même de rigueur en plein air au centre-ville de 9 heures à 20 heures. Une mesure qui prendra fin le 30 octobre. Après quoi la préfecture décidera de la prolonger, ou non, en fonction de la situation épidémique.

à lire aussi Fin du masque dans les lieux publics : les établissements peuvent continuer à l'imposer

Le masque est obligatoire partout en France dans les transports en commun, dans les commerces et en entreprise. A l'école, les collégiens et les lycéens y sont toujours soumis. Pour les élèves de primaire, la règle diverge en Alsace. Il n'est plus obligatoire dans le Bas-Rhin depuis ce lundi. Dans le Haut-Rhin, il faut encore patienter, le temps que le taux d'incidence se stabilise en-dessous des 50 cas pour 100.000 habitants pendant au moins cinq jours consécutifs.