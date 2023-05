Alsace : pourquoi il y a plus de tiques ces dernières années

En ce mois de mai, et jusqu'à fin juin, les tiques sont en pleine période d'activité dans nos forêts, parcs et jardins. Or ces acariens (famille des araignées) souvent très petits, sont parfois bien vilains. Car les femelles tiques (les mâles ne piquent pas) peuvent transmettre des maladies, comme la maladie de Lyme via une bactérie, la borrélia.

ⓘ Publicité

Et par rapport à il y a quelques années les tiques sont partout. Il n'est pas rare d'entendre les anciens s'étonner de la présence de tiques dans leur jardin, ce qui n'était pas le cas avant. Alors pourquoi cette augmentation des populations de tiques ?

"L'explication potentielle c'est qu'il y a des modifications des pratiques humaines. On utilise par exemple beaucoup moins de pesticides pour lutter contre certaines ravageurs du bois en forêt. On a aussi une augmentation des ongulés sauvages, les cervidés. On a une forte augmentation de ces populations qui sont essentielles pour maintenir les populations de tiques dans l'environnement" explique Nathalie Boulanger chercheuse à l'université de Strasbourg et entomologiste médicale au centre de référence sur la maladie de Lyme. Et elle ajoute : "Les écosystèmes évoluent. La forêt est plus végétalisée. On laisse plus facilement les arbres morts et les feuilles en forêt pour maintenir la biodiversité. Cette hyper-végétalisation est très très favorable aux tiques".

Des périodes d'activité intenses

Et les mois de juin et de mai sont donc les plus favorables, même s'il est théoriquement possible de rencontrer des tiques toute l'année. "Dès qu'il fait 7 degrés, elles se réactivent. Donc dans les climats océaniques comme en Bretagne, elles sont actives toute l'année. Chez nous dans l'Est, si l'hiver est froid, on va avoir au moins deux ou trois mois où elles ne vont pas être actives" explique Nathalie Boulanger. Mais attention, un mois de décembre doux peut voir les tiques se réactiver.

Une entomologiste traque les tiques dans la forêt de Pourtalès, à Strasbourg © Radio France - France Bleu Alsace

Et quand elles piquent, les tiques peuvent transmettre des maladies, dont la plus connue est la maladie de Lyme.

"La plus connue est la maladie de Lyme, causée par une bactérie, la borrélia. C'est la plus connue et la plus fréquente et celle qui pose le plus de problèmes de prise en charge. Mais il y a d'autres maladies, transmises par les mêmes tiques, comme l'encéphalite à tiques ou l'anaplasmose. Mais elles sont beaucoup plus rares" détaille le professeur Yves Hansmann, chef de pôle du service des maladies infectieuses aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Bien s'ausculter après une randonnée

L'infectiologue conseille donc de se surveiller jusqu'à 30 jours au moins après une piqure de tique. "Le point d'appel, cela doit être une rougeur qui apparaît à l'endroit de la piqure. Cela n'apparaît pas tout de suite, jusqu'à 4 semaines après. Cet érythème grandit de manière centrifuge. A ce stade, on traite très facilement la maladie avec des antibiotiques très efficaces. Si on ne détecte pas la maladie, la bactérie va se développer et provoquer des symptômes handicapants de type rhumatismaux ou neurologiques. Et si la maladie évolue pendant plusieurs années, le traitement va tuer la bactérie, mais les dégâts causés par la bactérie peuvent occasionner des dommages qui vont persister et générer des douleurs, de la fatigue et des troubles neurologiques" poursuit le spécialiste.

Le mieux est encore de bien s'auto ausculter après une randonnée. Et d'éviter de se rouler dans l'herbe avec la peau nue. "L'idéal, c'est d'être bien couvert, des jambes jusqu'aux bras. Il vaut mieux prendre des précautions. Et une fois rentré chez soit, il faut regarder les endroits cachés du corps, sous les bras, sous les genoux, se faire aider, assister pour voir les endroits inaccessibles" conseille Sylvain Kessler, guide au club vosgien de Strasbourg.

Pendant ce temps, la recherche continue autour des tiques. Le rêve des infectiologues serait d'obtenir un test de dépistage rapide, comme pour le Covid, de la maladie de Lyme. "C'est ce que l'on espère. Si on a un test qui permet d'identifier l'agent pathogène, c'est l'idéal, mais pour l'instant on ne l'a pas, et cela nous manque" conclue le professeur Hansmann.